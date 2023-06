Produtora Joana Vicente entre os portugueses convidados a integrar a Academia de Hollywood

Ouviu um fado em "Amesterdão"? Esta é Mariana Bandhold, a portuguesa que canta fado no filme de Hollywood

A produtora portuguesa Joana Vicente faz parte do mais recente grupo de profissionais do cinema convidados para integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, anunciados na quarta-feira.

Atual presidente executiva do Sundance Institute e antiga diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de Toronto, Joana Vicente consta do conjunto de 398 convidados que “se distinguiram pelos seus contributos para o cinema”, na categoria de executivos.

A lista inclui também os portugueses Bruno Caetano, João Gonzalez e Mónica Santos.

Os quatro portugueses surgem numa lista a quem “a Academia tem o orgulho de dar as boas-vindas como membros”, disseram, em comunicado, o presidente executivo, Bill Kramer, e a presidente da Academia Janet Yang.

“Eles representam um talento global extraordinário transversal a disciplinas cinemáticas e tiveram um impacto vital nas artes e ciências cinematográficas e nos fãs dos filmes em todo o mundo”, completaram.

Os quatro profissionais juntam-se a um seleto grupo de portugueses que foram convidados no passado, como a diretora de ‘casting’ Patrícia Vasconcelos ou os realizadores Abi Feijó e Regina Pessoa.