PRR: CIP pede "consenso nacional" perante incerteza e que Estado cumpra com pagamentos de dívidas às empresas

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) pede que haja "consenso nacional" sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência e na aplicação dos fundos europeus, acrescentando que espera que o Estado cumpra com os pagamentos de dívidas às empresas.

Numa carta enviada ao Presidente da República, líderes parlamentares e provedora de Justiça, a CIP alerta para os riscos que o país enfrenta com muitos países europeus a entrarem em recessão e com a incerteza gerada pela crise política.

A confederação pede ainda que se mantenham a atualização dos preços regulados com referência à taxa de inflação; a aplicação do regime excecional e temporário do aumento dos preços com impacto em contratos públicos, as injeções de capital previstas e a liquidação dos compromissos do Estado, nomeadamente pagamentos contratualizados e dívidas vencidas.