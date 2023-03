O despiste de uma viatura na madrugada desta sexta-feira na Estrada da Circunvalação, no Porto, provocou a morte de um jovem e quatro feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu na Estrada da Circunvalação, na zona de Paranhos, cerca das 00:14.

As vítimas viajavam todas na mesma viatura.

Segundo a fonte, o jovem de 20 anos já se encontrava sem vida à chegada da equipa de emergência médica e os quatro feridos foram transportados ao Hospital de São João, no Porto.

No local estiveram 29 operacionais e 11 viaturas.