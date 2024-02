SNS bate recorde de consultas e cirurgias

O número de cirurgias e de consultas nos hospitais públicos aumentou no ano passado, avança o Expresso.

Dados da Administração Central do Sistema de Saúde, revelam que houve 13.271.893 consultas de especialidade, mais meio milhão do que as que tinham sido realizadas no ano anterior.

Também as cirurgias cresceram 8,1%. Foram no total mais de 715.068 intervenções, o que reflete um crescimento de mais 53 mil cirurgias em comparação com 2022.

Ainda assim, no final do ano passado havia ainda quase 265 mil cirurgias em lista de espera, tendo chegado às 800 mil durante esse período.

Já no que concerne aos médicos de família, os números também bateram recordes. Se no final de 2022, 1,4 milhões de utentes não tinham médico, em 2023 o número aumentou para 1.724.859.