Três palestinianos foram mortos hoje por forças israelitas em Jaba, uma pequena localidade a sul de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestiniano.

De acordo com as forças israelitas, as tropas invadiram a vila de Jaba para prender suspeitos procurados por ataques a militares.

Os suspeitos abriram fogo contra as tropas israelitas, que responderam atingindo mortalmente três palestinianos, todos membros do grupo militante Jihad Islâmica, segundo a polícia.

O Ministério da Saúde palestiniano identificou os homens como Sufyan Fakhoury, de 26 anos, Nayef Malaisha, 25 e Ahmed Fashafsha, 22, e disse que foram baleados por israelitas durante a operação militar.

O grupo Jihad Islâmica informou que abriu fogo e lançou explosivos contra as tropas israelitas após a morte do seu comandante Fakhoury, um ex-prisioneiro encarcerado por Israel.

Nos últimos meses, a vila de Jaba tem sido a casa do grupo de militante, jovens palestinianos desiludidos que pegaram em armas contra a ocupação levada a cabo por Israel.

O grupo faz parte de uma tendência maior de grupos armados emergentes em toda a Cisjordânia que desafiam a Autoridade Palestiniana e afirmam não ter vínculo com nenhum partido político específico.

Os últimos dois meses foram marcados pela escalada da violência em toda a Cisjordânia.

No início da semana, pelo menos seis palestinos foram mortos numa operação israelita no campo de refugiados de Jenin.