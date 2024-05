Guarda prisional envolvido no acidente que matou a cantora Claudisabel acusado de homicídio por negligência

Foi acusado de homicídio por negligência o guarda prisional envolvido no acidente que matou a cantora Claudisabel, em Alcácer do Sal, na A2, em 2022. A CNN PORTUGAL/TVI teve acesso exclusivo à acusação do Ministério Público..

O condutor que embateu no carro da artista seguia a 124 km/hora, com uma taxa de álcool no sangue de 1,95, o que constitui crime.

A acusação revela que a artista, no momento do acidente, seguia sem cinto de segurança. Claudisabel circulava na autoestrada a 59 km/h.

Segundo o Ministério Público, o arguido conduzia de forma desatenta, não teve os cuidados necessários e não respeitou a distância de segurança, acabando por embater no carro da cantora.

Na sequência do embate, a artista foi projetada dentro do próprio veículo, o que lhe provocou graves lesões na cabeça e no pescoço, provocando morte imediata.