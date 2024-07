Deslizamento de terras mata sete pessoas no Vietname

Pelo menos sete pessoas morreram quando um deslizamento de terras arrastou a carrinha em que seguiam, no norte do Vietname, informaram este sábado 'media' locais.

O deslizamento de terras, provocado por fortes chuvas, arrastou o veículo de 16 lugares por volta das 04:00 horas locais (22:00 de sexta-feira em Lisboa), quando este circulava na região de Bac Me, província de Ha Giang, no norte do Vietname, informou o jornal Tuoi Tre.

As equipas de resgate encontraram sete corpos, incluindo o de um rapaz.

Seis sobreviventes foram transferidos para o hospital, acrescentou a mesma fonte, referindo que continuam as buscas para encontrar as pessoas desaparecidas.

O norte do Vietname é atualmente palco de fortes chuvas, devido à estação das monções (junho a novembro), estando sujeito a frequentes inundações e deslizamentos de terras.