A água neste refúgio do Havai tornou-se cor-de-rosa

Um lago no Havai parece saído de um conto de fadas. Segundo as autoridades, a água do Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Kealia Pond, um dos poucos pântanos salgados costeiros da ilha de Maui, tem estado cor-de-rosa desde, pelo menos, 30 de outubro, depois de o seu teor de sal ter ter aumentado por causa da seca extrema.

De acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, as amostras de água enviadas para a Universidade do Havai sugerem que as halobactérias estão na origem da nova tonalidade do lago.

As halobactérias são organismos unicelulares que se desenvolvem em águas muito salgadas, como o Grande Lago Salgado e o Mar Morto. A bactéria é considerada extremófila devido à sua capacidade de viver num ambiente tão extremo - neste caso, um ambiente onde a salinidade da água é duas vezes superior à da água do mar, observou o Serviço de Pesca e Vida Selvagem .

A lagoa do Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Kealia Pond, em Maui, no Havai, ficou cor-de-rosa/ CNN

Embora Kealia signifique literalmente "incrustação de sal", a salinidade da lagoa aumentou muito para além do normal devido à seca extrema de Maui. Toda a ilha está em seca severa ou pior, de acordo com o US Drought Monitor. A área onde se situa o refúgio da lagoa Kealia é considerada afetada pela seca extrema - a segunda pior classificação na escala do Drought Monitor.

O riacho Waikapu, que traz água das montanhas de Maui Ocidental para o lago Kealia, também passa pela área de seca extrema. A menor entrada de água doce na lagoa fez aumentar a concentração de sal e proporcionou um refúgio acolhedor para as halobactérias de cores vivas.

@Traviskeahi_photo/Instagram

Cerca de 90% da região de Maui, que inclui outras ilhas, encontra-se numa situação de seca, no mínimo, severa - uma situação que se agravou ainda mais desde que um incêndio florestal mortal devastou Lahaina em agosto.



Os cientistas ainda estão a estudar a forma como a crise climática afectará o Havai, mas, de um modo geral, há confiança de que a seca se agravará com o aumento da temperatura global - mesmo em zonas tropicais como esta.