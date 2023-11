Frio, chuva, vento e até neve. Dezembro começa com forte descida das temperaturas

Com o aproximar do mês de dezembro e a entrada no inverno, é esperada uma forte descida das temperaturas já esta semana, que também vai trazer chuva. A situação mais significativa a apontar é a descida dos termómetros na segunda metade da semana, podendo atingir os zero graus ou até ligeiramente abaixo na sexta-feira, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O climatologista Mário Marques já tinha revelado à CNN Portugal que o mês de dezembro iria trazer temperaturas negativas.

Após o verão de São Martinho, com céu limpo ou pouco nublado e sem ocorrência de aguaceiros, a última semana de novembro e início de dezembro traz de volta as temperaturas mais frias. Esta segunda-feira poderá apresentar apenas algumas nuvens mas, a partir de terça-feira, a chuva já se alastra por todo o território continental.

Cristina Simões, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adianta à CNN Portugal que neste momento "já não estamos perante a massa de ar polar fria, mas sim numa situação inversa". Isto porque no início desta semana temos uma massa de ar mais quente e ligeira subida das temperaturas. "Quinta-feira é que será diferente com a passagem de frentes frias", refere a meteorologista, destacando a aproximação e passagem de algumas superfícies frontais frias.

O frio vai fazer-se sentir, principalmente, no interior Norte e Centro, na sequência de um "anticiclone que está mais a sul e deixa passar todas as perturbações do Atlântico" que atingem, consequentemente, Portugal Continental, explica Cristina Simões. As temperaturas frias vão prolongar-se até à próxima semana, pelo menos até quarta-feira, e há previsões de queda de neve nos picos mais altos da Serra da Estrela.

A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Cristina Simões indica também que o vento vai intensificar-se ao longo da semana. "Por enquanto está fraco, com nevoeiro e neblina em algumas partes do país. Depois irá ficar mais forte devido às frentes frias", afirma, frisando que a própria intensidade do vento faz com que se sinta mais a sensação de frio, o que causa "desconforto térmico".

Mas Cristina Simões sublinha que esta é uma situação completamente normal nesta altura do ano. "Estamos no início de dezembro, é normal que isto aconteça. Estranho era não acontecer", avisa. Até quarta-feira, as temperaturas mínimas no litoral vão oscilar entre os 14 graus e os 16 graus, podendo chegar aos 17 graus. As máximas vão situar-se entre os 18 graus e os 20 graus no litoral. No interior o IPMA prevê máximas entre os 14 graus e os 15 graus.

No interior norte e centro, a partir de quinta-feira, ocorre então a descida dos termómetros na ordem dos 0 graus e sexta-feira até ligeiramente abaixo com valores negativos, com possibilidade de queda de neve. "Na quinta-feira, as temperaturas vão descer de forma acentuada por todo o território, mas nas zonas do interior um pouco mais", conclui a meteorologista Cristina Simões.