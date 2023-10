Ativistas do Climáximo vandalizam quadro de Picasso no CCB

Dois apoiantes do grupo Climáximo cobriram com tinta vermelha uma obra de Picasso no Museu do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

"Temos de parar de consentir com a normalidade do genocídio", disse o grupo em comunicado. "Não há arte num planeta morto. Temos de parar de consentir com uma normalidade onde milhares são assassinados pelos governos e empresas emissoras."

A ação aconteceu pouco depois do meio-dia. De seguida, os ativistas colaram-se perto da obra.

A segurança do CCB apareceu e encerrou imediatamente a sala do museu e pouco depois chegou a polícia. Os dois ativistas foram detidos, informou o porta-voz do movimento à CNN Portugal.

O Climáximo garante que teve o cuidado de verificar que a obra estava protegida e que nem a pintura de Picasso nem a moldura seriam danificadas durante o protesto.

A CNN Portugal tentou obter uma reação do Museu do CCB, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

O grupo decidiu agir sobre uma obra criada em 1929 pelo artista andaluz. "Quando soldados alemães entraram no estúdio de Picasso em Paris, onde vivia durante a II Guerra Mundial, e viram o «Guernica» (a famosa obra-prima que retrata os horrores da guerra), perguntaram-lhe “fizeste isto?”. Ele respondeu “não, tu fizeste isto”. "É isso que nós estamos a dizer também", explicou à CNN Hugo Paz. "Não somos nós os culpados, são vocês que são os culpados pela emergência climática em que nos encontramos."

"É necessário desarmar o horror de novos projetos assassinos, desmantelar as armas ainda em funcionamento e conjuntamente concretizar um plano de paz. Em termos práticos, há que colocar um fim aos planos de novos aeroportos e expansão do gás em Portugal, parar os projetos da GALP no sul global, e fazer quem criou esta guerra pagar uma transição energética justa. Todos os culpados terão de pagar o plano de paz", explica o Climáximo em comunicado.

O movimento tem protagonizado uma série de protestos ao longos destas últimas duas semanas, sobretudo em Lisboa.