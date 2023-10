Ativistas do Climáximo bloqueiam estrada na Avenida 24 de Julho em Lisboa

Ativistas do Climáximo vandalizam quadro de Picasso no CCB

Os ativistas do Climáximo que bloquearam este sábado a circulação na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, foram detidos pela PSP, anunciou o grupo, num comunicado enviado às redações.

"A Avenida 24 de Julho foi bloqueada, durante 30 minutos, por 5 pessoas que seguravam uma faixa a dizer 'Desarmar as armas'. Protestaram por justiça climática, tendo sido detidas e levadas para a 30.º Esquadra da PSP, em Lisboa", pode ler-se no comunicado, que salienta que os jovens protestaram "pacificamente".

Numa fotografia partilhada pelo grupo no Instagram, é possível ver cinco jovens alinhados e sentados na estrada. Na mesma imagem, aparecem agentes da polícia que parecem dispersar o movimento.

"Não há super-heróis, temos de ser nós a travar os planos de morte deles. O governo e as empresas há muito tempo desistiram da democracia. Nós sabemos que 92% dos portugueses colocam a crise climática no centro das suas preocupações mas o governo e as empresas decidem investir em projetos criminosos e genocidas de aumento de emissões, condenando milhões de pessoas à morte", pode ler-se na publicação.

No comunicado, os jovens defendem o desinvestimento na indústria fóssil e exigem "o cancelamento de qualquer proposta ou plano de expansão fóssil, como expansão de autoestradas, novos aeroportos, novos gasodutos ou expansão do porto LNG de Sines".