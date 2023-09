Clóvis Abreu: suspeito da morte de agente da PSP entregou-se 

Clóvis Abreu, suspeito de ter participado no homicídio do agente da PSP Fábio Guerra à porta da discoteca MOME, em Lisboa, e que estava em fuga há um ano e meio, entregou-se esta manhã no Ministério Público no Campus de Justiça.

O suspeito entregou-se acompanhado do advogado, Aníbal Pinto, ficou detido e vai ser presente a primeiro interrogatório na terça-feira.

"Não quero falar", afirmou Clóvis Abreu aos jornalistas presentes no Campus de Justiça.

O processo relativo a Clóvis Abreu, que terá tido intervenção nos factos que culminaram na morte de Fábio Guerra, foi separado do processo que condenou Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, encontrando-se em investigação e ainda não existe acusação.