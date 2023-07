Lucros da Sonaecom caem quase 71% para 14,2 milhões de euros

A Sonaecom registou lucros de 14,2 milhões de euros no primeiro semestre do ano, uma descida de 70,6% face a igual período do ano passado, foi comunicado esta sexta-feira ao mercado.

“O resultado líquido atribuível ao grupo fixou-se em 14,2 milhões de euros, abaixo dos 48,1 milhões de euros apresentados no primeiro semestre de 2022, devido à evolução quer do resultado direto, quer do resultado indireto”, lê-se no comunicado enviado pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre janeiro e junho, o volume de negócios da empresa fixou-se em 9,2 milhões de euros, uma subida de 5,9% face ao período homólogo.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) diminuiu 48%, nos primeiros seis meses do ano, para 15,7 milhões de euros.

Excluindo as responsabilidades de ‘leasing’, a posição de ‘cash’ representou 380,3 milhões de euros, um milhão de euros abaixo do valor apurado em dezembro de 2022.

O investimento (capex) da Sonaecom subiu para 34,5 milhões de euros, quando no mesmo período de 2022 estava em 27,1 milhões de euros.

A dívida líquida da Sonaecom representava 374 milhões de euros no final de junho, enquanto no período homólogo se situava nos 222 milhões de euros.

A Sonaecom é dona de empresas como a NOS e a Bright Pixel, bem como do jornal Público.