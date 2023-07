CNN Portugal regista a melhor marca do ano

A CNN Portugal é o canal de informação líder reforçando a sua posição com 3,3% de share, deixando o seu principal concorrente com uma quota de mercado de 2,4%.

Em junho o canal registou a melhor performance dos últimos 12 meses.

Os telespectadores priviligiaram a qualidade da informação e análise dos assuntos que marcam a atualidade com destaque para o motim na Rússia e para a contra ofensiva ucraniana.

Junho foi ainda o mês da CPI da TAP e do arranque do mercado de transferências no futebol.

No passado sábado, 24 de junho, com a cobertura dos acontecimentos na Rússia, a CNN Portugal foi líder absoluta no cabo com um share de 6%. Como tem acontecido desde o arranque da estação em Novembro de 2021, os portugueses privilegiaram a CNN Portugal. Nesse sábado, a CNN registou uma audiência média de quase 130 mil espectadores por minuto, atingido um pico de 280 mil a meio da tarde. Contactaram com o canal mais de 2 milhões e quatrocentas mil pessoas.

Nesse mesmo dia, também dominou no digital registando 850 mil visitas e 2,5 milhões de páginas visionadas.