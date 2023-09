Marque na agenda: CNN Town Hall, entrevistas a António Costa e Luís Montenegro - que vão responder a perguntas de cidadãos

O primeiro-ministro, António Costa, responde na próxima segunda-feira à noite aos jornalistas Sara Pinto e Pedro Santos Guerreiro no Jornal Nacional da TVI.

Nesta entrevista, António Costa vai ser confrontado com os temas que estão na ordem do dia, que vão do arranque do ano escolar aos problemas da habitação e ao novo modelo para o Serviço Nacional de Saúde.

Na segunda parte, só em direto na CNN Portugal, começa o modelo Town Hall. O chefe do Governo vai responder a um grupo de perguntas feitas pela plateia por um grupo de cidadãos selecionados pela Gfk e representativos de diferentes estratos sociais, profissões, idades e zonas do país. A este grupo juntam-se alunos e professores da Nova SBE, onde se realiza a entrevista com transmissão em direto.

O mesmo modelo vai ser seguido na terça-feira, dia 26, tendo como entrevistado Luís Montenegro, líder do PSD.