Mark Thompson nomeado presidente da CNN num momento crítico da história da cadeia noticiosa

Mark Thompson, antigo presidente executivo do The New York Times e diretor-geral da BBC, será o próximo líder da CNN, anunciou a cadeia esta quarta-feira. Irá assumir as rédeas da organização noticiosa global de renome num dos momentos mais importantes dos seus 43 anos de história.

“Não existe hoje em dia um executivo mais experiente, respeitado ou capaz no sector das notícias do que o Mark, e estamos entusiasmados por tê-lo na nossa equipa e por liderar no futuro a CNN Worldwide”, afirmou David Zaslav, o presidente executivo da Warner Bros. Discovery, empresa-mãe da CNN, em comunicado.

Thompson, que começará oficialmente a 9 de outubro como presidente executivo e como chairman, e que atuará como diretor da cadeia, disse num comunicado que “não podia estar mais entusiasmado com a oportunidade de se juntar à CNN depois de anos a observá-la e a concorrer contra ela com uma mistura de admiração e de inveja”.

“O mundo precisa de notícias rigorosas e fiáveis agora mais do que nunca e nunca tivemos tantas formas de satisfazer essa necessidade no nosso país e no estrangeiro”, afirmou Thompson. “Onde outros veem perturbação, eu vejo oportunidade. Mal posso esperar para arregaçar as mangas e começar a trabalhar com os meus novos colegas para construir um futuro de sucesso para a CNN.”

A nomeação de Thompson, um executivo experiente dos meios de comunicação social a quem é atribuído o mérito de ter salvado o The New York Times durante um período turbulento da história do jornal, surge num momento importante para a CNN, com a rede a enfrentar uma série de desafios significativos. A forma como esses desafios forem enfrentados definirá o futuro da cadeia de notícias.

Em especial, a CNN enfrenta uma ameaça existencial ao seu modelo de negócio devido à rápida contração da televisão linear tradicional, onde gera a maior parte das suas receitas. Thompson enfrentou um desafio semelhante durante o seu tempo no The Times, quando o negócio de longa data dos jornais impressos entrou em colapso à medida que o público migrou para a Internet e os leitores cancelaram as suas assinaturas em papel de jornais. No Times, Thompson transformou com sucesso o jornal numa potência digital.

A CNN continua também a debater-se com um ambiente político espinhoso. O ex-Presidente dos EUA Donald Trump, que fez da cadeia de notícias um dos principais alvos do seu primeiro mandato, está a tentar chegar novamente à Casa Branca em 2024, ao mesmo tempo que enfrenta múltiplas acusações criminais - tudo isto garante efetivamente que as redações serão forçadas a nadar num rio poluído de desinformação, juntamente com as difamações de Trump e dos seus aliados.

Thompson reconheceu uma situação de “pico de perturbação” na indústria dos média, escrevendo na quarta-feira no seu primeiro memorando aos funcionários da CNN: “Enfrentamos pressões de todas as direções - estruturais, políticas, culturais, etc. ... Não há nenhuma varinha mágica que eu ou qualquer outra pessoa possa usar para fazer desaparecer esta perturbação. Mas o que posso dizer é que onde os outros veem uma ameaça, eu vejo uma oportunidade - especialmente tendo em conta a grande marca da CNN e a força do seu jornalismo.”

Para agravar os desafios, Thompson terá a difícil tarefa de liderar uma empresa global de notícias com quarto mil funcionários que sofreu vários golpes sísmicos nos últimos 20 meses. Durante esse período difícil, o seu presidente executivo de longa data, Jeff Zucker, foi inesperadamente destituído; o serviço de streaming CNN+ foi abruptamente encerrado; os pivôs Chris Cuomo e Don Lemon foram despedidos; foram implementadas várias mudanças na programação, incluindo o relançamento do seu principal programa matinal e do horário nobre; e houve despedimentos em massa.

Para agravar a turbulência, o substituto de Zucker, Chris Licht, revelou-se um líder impopular durante o seu curto período como presidente executivo, com o moral a cair para alguns dos níveis mais baixos das quatro décadas de história da empresa. Em pouco mais de um ano no cargo, Licht afastou os funcionários e implementou mudanças na programação que contribuíram para a queda das audiências. Sob o seu comando, a MSNBC começou a bater a CNN nos principais índices de audiência, incluindo no público dos 25-54 anos, muito cobiçado pelos anunciantes.

Por fim, Licht foi demitido em junho, depois de a publicação de um perfil devastador na revista The Atlantic o ter apanhado a fazer uma série de comentários, incluindo dizer mal da cobertura da cadeia antes do seu mandato, que o impossibilitou de continuar a liderar a organização.

Quando Zaslav despediu Licht, instalou uma equipa de liderança interina de quatro pessoas, composta pela diretora de talentos Amy Entelis, pela diretora de recolha de notícias Virginia Moseley, pelo diretor de programação Eric Sherling e pelo diretor comercial David Leavy. A equipa, conhecida internamente entre os funcionários como “The Quad” (“O Quarteto”), começou rapidamente a trabalhar, restaurando parte do moral interno perdido e tomando decisões importantes de forma rápida.

A Warner Bros. Discovery declarou na quarta-feira que a equipa de quatro dirigentes continuará a desempenhar as suas funções, respondendo perante Thompson.

Embora os funcionários da CNN acreditassem que a equipa de quatro membros estaria em vigor até a eleição de 2024, proporcionando estabilidade à rede durante um terreno difícil de notícias, notícias recentes de que a Warner Bros. Discovery estaria à procura um líder singular romperam essa noção. Alguns funcionários temiam que fosse demasiado cedo para outra mudança de executivo, mas muitos expressaram entusiasmo com a possibilidade de Thompson ser selecionado para o cargo.

A CNN Digital, em particular, tem estado ansiosa por que a sua divisão seja objeto de mais atenção. Thompson, cujas raízes estão na televisão, teve um historial notável no The Times, reforçando o seu negócio digital através da aquisição do The Wirecutter, lançando o NYT Cooking e tornando o jornal num destino áudio através do lançamento de programas como o podcast “The Daily”. Estas ações marcaram uma série de grandes sucessos para a empresa que reforçaram o número de leitores online e aumentaram a presença do The Times muito para lá da sua publicação impressa. Quando foi nomeado para dirigir o The Times em 2012, o jornal tinha menos de um milhão de subscritores apenas digitais. No final dos seus oito anos de mandato, o The Times tinha mais de cinco milhões de subscrições digitais.

À medida que o lucrativo negócio da televisão por cabo se vai esgotando, a CNN e outras redes noticiosas terão de transformar o seu negócio para abraçar totalmente o digital e o streaming. O site CNN.com está entre os destinos de notícias com maior tráfego do mundo, mas gera muito menos receitas do que a operação televisiva e não tem negócio de assinaturas.

Entretanto, Thompson junta-se à CNN numa altura em que esta também tenta a sua segunda mão no streaming, construindo uma nova presença na plataforma Max, num esforço considerado fundamental para levar a CNN para o futuro. Desde o auge da televisão por cabo no início da década de 2010, milhões de americanos “cortam” o fio todos os anos, reduzindo o alcance e a base de subscrição da CNN. Pela primeira vez em julho, a audiência de streaming ultrapassou a audiência da televisão tradicional nos EUA.

Numa entrevista concedida em 2021, Thompson fez uma avaliação direta do negócio dos noticiários televisivos nos EUA, classificando-o como “um problema sério”, à medida que o público mais jovem se desloca para outras plataformas.

A CNN +, que foi lançada no ano passado quando a propriedade da rede mudou de mãos da AT&T para a Warner Bros. Discovery, foi rapidamente fechada semanas após sua estreia. Zaslav e outros executivos da Warner Bros. Discovery não gostaram do alto custo de construir e manter a programação de um serviço de streaming construído em grande parte em torno de conteúdo orientado à volta de personalidades. O canal autónomo de streaming também não se enquadrava nos planos maiores da Warner Bros. Discovery de alojar todos os conteúdos num único super-streamer.

O CNN Max, que foi anunciado em meados de agosto, promete ser diferente. O serviço de streaming estará localizado dentro da aplicação Max, juntamente com conteúdos da HBO, Discovery e Warner Bros. Pictures. Basear-se-á em grande parte nos recursos existentes, simulando programas como “The Lead with Jake Tapper” e “AC360”. E dará ênfase aos noticiários tradicionais de uma hora de duração, em vez de conteúdo mais perene sobre estilo de vida.