"You and me, we used to be together": pois costumávamos, No Doubt (mas agora estão de volta)

Dez anos depois, No Doubt vão voltar a subir a palco. Regresso acontece no Coachella

por Alli Rosenbloom, CNN

O alinhamento do lendário festival de música Coachella, centrado no deserto do sul da Califórnia, foi oficialmente anunciado, e não há dúvidas de que será um bom momento.

Na terça-feira, a Goldenvoice, a empresa que produz o festival de longa duração, revelou que o alinhamento de 2024 inclui a popular banda de ska/punk/rock No Doubt como um dos quatro cabeças de cartaz.

A participação da banda marcará o reencontro dos seus membros, que inclui a vocalista Gwen Stefani. Os No Doubt não se apresentam ao vivo como banda desde, pelo menos, 2015.

Lana Del Rey, Doja Cat e o rapper Tyler, The Creator também serão os cabeças de cartaz do festival, com outros artistas notáveis como Peso Pluma, Ice Spice, Blur, Sublime e J. Balvin previstos para um dos muitos palcos do festival.

Pouco antes do anúncio oficial do cartaz ser feito na terça-feira, a página dos No Doubt no X deu a entender que haveria uma reunião quando publicou um vídeo de Stefani relembrando os primeiros dias com a banda.

O vídeo culminou com Stefani a fazer uma videochamada com os colegas de banda do No Doubt - Tony Kanal, Tom Dumont e Adrian Young - depois de referir as saudades que tinha deles.

"Vocês querem fazer um espetáculo?" Stefani pergunta, ao que Kanal, Dumont e Young respondem com um entusiasmado "sim!"

Embora os No Doubt não tenham anunciado nenhuma data de concerto adicional, o próximo concerto no Coachella assinala quase 10 anos desde que a banda fez uma digressão em conjunto. Os No Doubt formaram-se originalmente em meados dos anos 90 e ficaram conhecidos pelos seus êxitos clássicos "Don't Speak", "Just a Girl" e "Spiderwebs", entre muitos outros.

No início da década de 1980, a banda passou a desenvolver projetos solo depois de lançar uma série de álbuns juntos. Em 2004, Stefani lançou o seu primeiro álbum a solo, "Love. Angel. Music. Baby." e lançou mais três outros álbuns desde então.

Os cabeças de cartaz do Coachella do ano passado incluíam a superestrela porto-riquenha Bad Bunny, o grupo pop coreano Blackpink e o cantor Frank Ocean. Devido a uma lesão, Ocean desistiu de atuar no segundo fim de semana do festival, tendo sido substituído pela banda Blink-182.

Este ano, o festival de música ao vivo regressará ao Empire Polo Field, em Indio, durante dois fins-de-semana consecutivos, de 12 a 14 de abril e de 19 a 21 de abril.