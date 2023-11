PJ apreende 351kg de cocaína proveniente da América Latina escondida em caixas de banana

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens em flagrante delito e apreendeu 351 quilos de cocaína que tinha sido importada da América Latina dissimulada em caixas de banana, divulgou esta sexta-feira a força policial.

A operação desencadeada nos últimos dias, realizada através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, permitiu a detenção, em flagrante delito, de dois homens, ambos com 45 anos e de dupla nacionalidade, portuguesa e de um país do centro da Europa, realçou a PJ em comunicado.

Na sequência dos vários mandados de busca não domiciliárias a armazéns e viaturas, pesadas e ligeiras, foram apreendidos 351 quilos de cocaína, que tinha “sido importada da América do Sul, dissimulada em caixas de bananas”.

“Após recondicionamento em carga de madeira, seguiria para o centro/norte da Europa”, referiu esta força policial.

A PJ apreendeu ainda três viaturas automóveis, um ligeiro de passageiros topo de gama, um ligeiro e um pesado de mercadorias, bem como diverso equipamento tecnológico, telemóveis, sistemas de barramento de comunicações e localizadores GPS.

Os detidos serão presentes à autoridade judicial competente, para a aplicação de adequadas medidas de coação, frisou ainda esta polícia no comunicado.