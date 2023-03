A produção e oferta de cocaína a nível mundial atingiu níveis nunca antes vistos após os bloqueios e entraves provocados pela pandemia de covid-19. Os dados foram divulgados no mais recente relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês).

Entre 2020 e 2021, a produção de cocaína aumentou 35% para níveis recorde. Os resultados deste estudo sugerem que foram criados novos centros de tráfico na África Ocidental e Central, bem como um maior uso do correio internacional para enviar droga até aos consumidores. O aumento em si deve-se ao maior cultivo da planta, mas também às melhorias ao nível da conversão da cocaína em pó.

"Globalmente, o uso de serviços de encomenda e de correio cresceu significativamente durante o confinamento provocado pela covid-19, devido às restrições nos voos de passageiros", explica o documento. Esses aumentos foram mais significativos em países da África Ocidental, bem como em pequenas empresas usadas para fazer contrabando de cocaína para a Europa e não só.

De um modo geral, a Europa e a América do Norte são os maiores mercados de cocaína, seguindo-se a América do Sul, Central e Caribe. No entanto, este relatório ressalva que apesar de os mercados em África e na Ásia ainda serem "limitados", têm um potencial de expansão que se pode tornar numa "realidade perigosa".

No Reino Unido, por exemplo, houve um "aumento significativo" no número de apreensões de cocaína ao nível das "encomendas e encomendas rápidas". Na Europa, para além do Reino Unido, o consumo de cocaína é bastante elevado nos Países Baixos, França e Espanha.

Este relatório revela ainda que a Colômbia continua a dominar as rotas de tráfico, ainda que os caminhos até à Europa tenham evoluído. O consumo na Austrália atingiu o pico em meados de 2020, tendo caído 50% no ano seguinte. Na Ucrânia, o mercado estava a crescer, mas desde que começou a guerra que ficou tudo em suspenso.