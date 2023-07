Fazer cocó apenas de três em três ou mais dias está relacionado com o declínio cognitivo

A obstipação crónica, definida pelos autores como uma evacuação apenas de três em três ou mais dias, está associada a um risco 73% mais elevado de declínio cognitivo subjetivo, de acordo com a investigação apresentada esta quarta-feira na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, em Amesterdão.

"O nosso estudo forneceu provas inéditas que examinaram um amplo espetro da frequência dos movimentos intestinais", afirma Chaoran Ma, primeiro autor da investigação e professor assistente no departamento de nutrição da Universidade de Massachusetts Amherst, numa resposta enviada à CNN por e-mail. "Ficámos surpreendidos com a força das associações, especialmente para aqueles com movimentos intestinais muito pouco frequentes."

Cerca de 16% da população adulta mundial sofre de obstipação, mas esta é ainda mais comum entre os adultos mais velhos devido a fatores relacionados com a idade, como a falta de exercício e de fibras alimentares, e a utilização de medicamentos que podem causar obstipação como efeito secundário.

A obstipação crónica tem sido associada à inflamação e a perturbações mentais como a ansiedade e a depressão, mas há muitas perguntas sem resposta sobre a relação entre a saúde digestiva e a função cognitiva a longo prazo, de acordo com um comunicado de imprensa.

A função cognitiva refere-se à capacidade mental de uma pessoa para aprender, pensar, raciocinar, resolver problemas, tomar decisões, recordar e prestar atenção.

Para encontrar pistas para estas questões, os autores avaliaram mais de 112.000 adultos que participaram no Nurses' Health Study, no Nurses' Health Study II e no Health Professionals Follow-Up Study. Os dois primeiros estudos investigaram os fatores de risco para as principais doenças crónicas entre as mulheres na América do Norte, enquanto o último estudo analisa os mesmos tópicos mas para os homens. Os autores da última investigação recolheram dados sobre a frequência dos movimentos intestinais dos participantes entre 2012 e 2013, as autoavaliações da função cognitiva dos participantes entre 2014 e 2017 e detalhes sobre a função cognitiva objetivamente medida de alguns participantes entre 2014 e 2018.

Em comparação com as pessoas que faziam cocó uma vez por dia, os participantes com prisão de ventre apresentavam uma cognição significativamente pior, equivalente a mais três anos de envelhecimento cognitivo cronológico, concluíram os autores. O risco aumentado também foi encontrado entre aqueles que faziam cocó mais de duas vezes ao dia, embora essas chances maiores fossem pequenas."Quanto mais aprendemos sobre o acesso intestino-cérebro, mais compreendemos que é tão importante assegurar que (prevenir ou tratar o declínio cognitivo) é uma abordagem sistémica", diz Maria C. Carrillo, diretora científica da Associação de Alzheimer, que não esteve envolvida na investigação. "O cérebro não está completamente isolado do que está a acontecer no seu fluxo sanguíneo."

Os movimentos intestinais e o cérebro

Esta investigação não foi "concebida para testar a relação causal entre os movimentos intestinais, o microbioma intestinal e a saúde cognitiva, pelo que não podemos tirar conclusões definitivas sobre a sequência causal exata subjacente a esta associação", afirma Ma.

Mas a frequência dos movimentos intestinais e a função cognitiva subjetiva também estavam relacionadas com os microbiomas intestinais dos participantes, segundo os autores. Entre os participantes com movimentos intestinais pouco frequentes e pior função cognitiva verificou-se uma diminuição das bactérias boas que produzem butiratos, ácidos gordos que suportam a barreira intestinal que impede a entrada de bactérias e outros micróbios na corrente sanguínea, de acordo com a Cleveland Clinic.

Os butiratos também ajudam significativamente na saúde digestiva, fornecendo a principal fonte de energia para as células do cólon. Estes podem ser encontrados em alimentos ricos em fibras, suplementos de fibras, prebióticos e produtos lácteos integrais - consumidos com moderação - como manteiga, queijo, leite ou ghee. O ghee é a manteiga clarificada, feita através do isolamento da gordura pura da manteiga dos sólidos do leite e da água da manteiga.

As pessoas que faziam cocó duas ou mais vezes por dia e que tinham pior função cognitiva apresentavam uma maior quantidade de espécies que promovem a inflamação e estão relacionadas com a disbiose, um desequilíbrio nos micróbios intestinais associado à doença.

Outros estudos apresentados na mesma conferência na quarta-feira tiveram resultados semelhantes. Num resumo de 140 adultos de meia-idade, a presença de níveis mais baixos de bactérias intestinais neuroprotectoras Butyricicoccus e Ruminococcus foi associada a níveis elevados de biomarcadores da doença de Alzheimer.

Noutro estudo, com mais de 1000 adultos, os que apresentavam uma cognição deficiente tinham quantidades anormalmente elevadas das bactérias Alistipes e Pseudobutyrivibrio, em comparação com os outros participantes. As bactérias Alistipes foram anteriormente associadas à ansiedade, à síndrome da fadiga crónica, à depressão e à hipertensão.

"Faz sentido que os indivíduos que estão a ter esses movimentos com muito menos frequência tenham menos bactérias boas e mais bactérias más causadas por condições inflamatórias", diz Carrillo.

"São necessários mais estudos para identificar os micróbios envolvidos e a sua função", afirma Ma a propósito da sua investigação.

Relativamente à saúde neurológica e digestiva, "uma boa alimentação não só alimenta o nosso cérebro como também promove movimentos intestinais saudáveis", refere Carrillo.

A ingestão de fibras suficientes provenientes de legumes, frutas, cereais integrais e frutos secos pode prevenir a obstipação. A ingestão total de fibras deve ser de pelo menos 25 gramas por dia, de acordo com a US Food and Drug Administration. E estar suficientemente hidratado amolece as fezes para que as possa evacuar sem esforço.

A prática de exercício físico pelo menos algumas vezes por semana e a gestão do stress também podem ajudar.