As redes sociais do Município de Coimbra passaram a ser regidas por uma política de gestão de comentários, de forma a controlar “comentários que ultrapassam o limiar da ofensa e tolerância”, revelou esta segunda-feira o presidente da Câmara.

“Desde que tomámos conta das redes sociais do Município, ao contrário do que era feito nos últimos anos, nunca censurámos comentários de ninguém, pois nós próprios promovemos o debate de ideias e respeitamos a crítica, por muito assertiva e mordaz que possa ser. Porém, alguns comentários ultrapassam o limiar da ofensa e da tolerância”, justificou José Manuel Silva.

Durante a reunião do executivo, que decorre esta tarde, o autarca explicou que, à semelhança de outras câmaras municipais das mais diversas cores políticas, optou-se por implementar uma política de gestão das redes sociais do Município, que seja consentânea com “os princípios da liberdade responsável e do respeito pelo outro”.

“A Câmara Municipal de Coimbra não pode compactuar com ataques pessoais de qualquer natureza ou comentários ofensivos e insultuosos que visem preconceitos raciais ou denegrir etnias, grupos religiosos, géneros, orientação sexual, estados de deficiência ou atentem contra os direitos humanos e/ou os direitos das crianças. A utilização de palavras obscenas, ofensivas, bem como ameaças, insultos ou assédio a outros utilizadores da página ou a trabalhadores da autarquia não serão tolerados”, destacou.

As regras a adotar foram publicadas esta tarde nas redes sociais do Município de Coimbra e na página oficial, onde se pode ler que os comentários que não respeitarem as regras “poderão ser ocultados, apagados e os perfis bloqueados”.

Entre as regras estão a proibição de uso de vocabulário obsceno, ofensivo, bem como ameaças, insultos ou assédio a outros utilizadores da página ou ao Município de Coimbra; bem como de ataques de qualquer ordem ou comentários ofensivos e insultuosos que visem preconceitos raciais ou denegrir etnias, grupos religiosos, géneros, orientação sexual, estado de deficiência ou atentem contra os direitos humanos e/ou das crianças.

São ainda proibidos comentários que visem a promoção ou propaganda de negócio ou transação comercial, ou os comentários que defendam ou promovam a atividade ilegal ou a publicação de material que viole os direitos de autor ou de marcas comerciais, entre outras.