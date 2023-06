Dois jovens detidos por tentarem matar duas pessoas após "conflitos antigos" entre famílias

Sete jovens detidos por assaltos na noite de Lisboa com pistola e "uma faca de grandes dimensões"

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de dois jovens pela presumível prática de dois crimes de homicídio, na forma tentada, que terão ocorrido no final do mês de maio, na cidade de Coimbra.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ informou que as detenções - um homem de 27 anos e uma mulher de 19 anos – foram realizadas pela Diretoria do Centro.

Aquele homem e aquela mulher são suspeitos da prática de crimes de homicídio, na forma tentada, de que foram vítimas um homem de 25 anos e uma mulher de 44 anos.

Os factos ocorreram a 23 de maio, na zona da baixa da cidade de Coimbra e terão origem “em conflitos antigos, entre as respetivas famílias”.

“Os suspeitos, após uma acesa discussão, partiram para agressões físicas, utilizando armas brancas, atingindo as vítimas com vários golpes que puseram em risco as suas vidas”, descreveu a PJ.

Segundo esta força policial, os dois detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.