PJ detém casal suspeito de sequestrar idoso para o roubar

A Polícia Judiciária (PJ) do Centro deteve um homem e uma mulher, suspeitos da prática de um crime de sequestro, de um homem de 72 anos, e roubo, alegadamente praticados em janeiro, na cidade de Coimbra.

Em comunicado, a PJ explicou que através da Diretoria do Centro, deu cumprimento aos mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra e deteve “um homem e uma mulher pela presumível autoria dos crimes de sequestro, roubo e abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, de que foi vítima um homem, de 72 anos”.

Em janeiro, os detidos “abordaram a vítima na via pública, em Coimbra, forçando-a a conduzir a sua viatura até um posto de abastecimento de combustíveis, onde foi obrigada a levantar dinheiro numa caixa multibanco".

Segundo a PJ, posteriormente os agora detidos deslocaram-se à cidade do Porto na viatura da vítima, forçando o homem a acompanhá-los na obtenção de droga.

Já na cidade do Porto, sempre com a vítima controlada, “compraram e consumiram produtos estupefacientes” e “efetuaram vários levantamentos em caixas automáticas com o cartão multibanco do ofendido”.

“Mais tarde, deixaram a vítima apeada nos arredores de Coimbra e abandonaram a sua viatura num parque de estacionamento no centro da cidade”, lê-se na nota.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório.

O tribunal decretou-lhes as medidas de coação de apresentações diárias nos órgãos de polícia criminal (OPC) mais próximo da residência, proibição de contactos com a vítima, proibição de frequentar locais e contactar pessoas conotadas com o tráfico de estupefacientes e proibição de se ausentarem do concelho de Coimbra, sem autorização prévia da autoridade judicial.