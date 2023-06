Homem morre afogado no rio Mondego em Coimbra

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta segunda-feira afogado depois de desaparecer no rio Mondego, em Coimbra, adiantaram fontes das forças de segurança.

Fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra referiu à agência Lusa que o alerta para uma pessoa desaparecida no rio Mondego foi dado pelas 21:07.

O corpo foi encontrado e o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), acrescentou.

O chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, João Paiva, referiu ao Notícias de Coimbra que o corpo, de um homem entre os 60 e 65 anos, foi localizado pelas 21:33.

De acordo com uma testemunha, o homem desapareceu no rio Mondego entre a Ponte de Santa Clara e o Cais do Bazófias, acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores, dos Bombeiros Voluntários de Coimbra e da Cruz Vermelha, com 26 operacionais apoiados por oito viaturas e uma embarcação.

A PSP tomou conta da ocorrência.