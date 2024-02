"Deixem-nos tocar na China!": Coldplay têm um pedido

O vocalista dos Coldplay, Chris Martin, tinha uma mensagem para as dezenas de milhares de fãs que apareceram para assistir à atuação da banda na Tailândia no início deste mês.

O artista quer muito, muito tocar na China.

"Prometo que um dia tocaremos na China", disse Martin à multidão aos gritos quando convidou dois fãs sortudos a subir ao palco. Escolheu a dupla, oriunda da cidade de Guangzhou, no sul da China, depois de ver o cartaz deles no meio da multidão.

"Tudo o que eu digo é que prometo tocar na China um dia", disse Martin, antes de se lançar no sucesso de 2015 da banda, "Up and Up".

“Para cima e para cima, nunca desistam. A China adora os Coldplay”, cantou.

A multidão ficou ao rubro.

O momento, captado pelas câmaras e confirmado por membros da equipa da CNN, que estavam na plateia do Estádio Rajamangala, em Banguecoque, no dia 3 de fevereiro, tornou-se um grande ponto de discussão para a banda britânica e para os fãs, no momento em que terminam a sua digressão pela Ásia.

Martin tinha a mesma mensagem para o público em Tóquio em novembro - e foi ainda mais longe, dando a entender que a banda não tem a aprovação das autoridades da China continental para atuar no país.

"Sabem, não conseguimos obter autorização (para tocar na China)", disse ao público do concerto.

"Os Coldplay adoram a China... Por favor, universo! Deixem-nos tocar na China!".

A CNN contactou os Coldplay e os seus representantes, bem como o Ministério da Cultura e do Turismo da China, para obter comentários.

As controvérsias em torno dos concertos tornaram-se um grande ponto de discussão para os fãs (Jim Dyson/Getty Images)

Para-para paradise

A indústria da música ao vivo na China cresceu rapidamente para se tornar uma das maiores do mundo na última década e, para alguns músicos estrangeiros, deixar a sua marca no país continua a ser um objetivo de carreira.

Chris Martin e os Coldplay não são os únicos a querer fazer uma serenata para o público da China continental. Outros, como Jon Bon Jovi, manifestaram no passado o seu interesse em fazer uma digressão pelo país.

Em 2015, o vocalista dos Bon Jovi teve aulas de canto em mandarim para fazer um cover de uma famosa canção de amor chinesa para o Dia dos Namorados - uma jogada astuta de relações públicas que lhe valeu elogios e novos fãs chineses.

Mas a estrela de rock americana levou um tiro no coração quando os organizadores anunciaram o cancelamento dos espetáculos da banda agendados para Pequim e Xangai nesse ano.

A equipa dos Bon Jovi não respondeu às perguntas da imprensa na época, mas alguns utilizadores das redes sociais especularam que a decisão pode ter sido tomada por causa do vídeo de 2009 da banda para "We Weren't Born to Follow", que trazia imagens dos protestos pró-democracia na Praça Tiananmen em 1989. Outros também apontaram para um espetáculo dos Bon Jovi em Tóquio, em 2010, que tinha imagens de Dalai Lama - a figura negra de Pequim - no fundo do palco.

Dois concertos dos Bon Jovi no território chinês de Macau, que é governado sob um sistema separado do continente, foram, no entanto, realizados em 2015.

A banda americana de pop rock Maroon 5 também foi obrigada a cancelar espetáculos em Pequim e Xangai em 2015. Não foi dada nenhuma razão oficial, mas muitos especularam que as autorizações tinham sido retiradas, devido ao facto de um membro da banda ter desejado um feliz aniversário a Dalai Lama nas redes sociais.

Do mesmo modo, os promotores dos Oasis disseram que foram forçados a cancelar os espetáculos na China continental em 2009, depois de as autoridades terem alegadamente descoberto que um membro da banda de rock britânica tinha tocado num concerto da Liberdade Tibetana dois anos antes. O resto da digressão asiática da banda, incluindo um concerto em Hong Kong, decorreu como planeado.

Mas nem sempre foi assim. Outrora uma presença assídua nos circuitos turísticos internacionais, especialmente no período que antecedeu e sucedeu aos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, que apresentaram a capital chinesa como um palco cobiçado pelo mundo e assinalaram as proezas da China como superpotência política, económica e cultural.

Muito mudou desde então, com o líder chinês Xi Jinping a inaugurar o que muitos analistas dizem ser uma era mais autoritária e internacionalmente isolada.

Xi Jinping, presidente da República Popular da China (Getty Images)

Entretanto, a Covid-19 também deixou a sua marca.

A China fechou as suas fronteiras durante a maior parte da pandemia e, embora as tenha reaberto desde então, entrar no país - quanto mais organizar concertos - continua a não ser tarefa fácil.

Os desafios logísticos, como conseguir vistos, obter autorizações e a aprovação oficial, desempenham um papel importante no processo de decisão das bandas e da sua equipa de gestão.

Como resultado, os fãs chineses - como a dupla Coldplay convidada a subir ao palco - têm muitas vezes de viajar para o estrangeiro para ver algumas das maiores estrelas do mundo, com concertos em locais como Banguecoque, Singapura e Kuala Lumpur, muitas vezes com contingentes chineses consideráveis.

Vale a pena o risco?

A opacidade e a imprevisibilidade das autoridades chinesas criam riscos para os artistas internacionais, muitos dos quais têm evitado Hong Kong e a China continental nas suas digressões pela Ásia nos últimos anos.

Cancelar um concerto seria o pior cenário para qualquer banda, pois cria um pesadelo logístico dispendioso, dizem os organizadores. Os bilhetes têm de ser reembolsados e a desilusão dos fãs tem de ser gerida - e os organizadores do evento não querem correr esses riscos.

As infames leis de censura da China também podem ser um grande obstáculo para os atos ocidentais. O Partido Comunista, que está no poder, mantém há muito um sistema de censura generalizado, que abrange tudo, desde o decote das mulheres a críticas ao sistema político e até piadas. Mas o nível de controlo aumentou com o líder Xi.

As autoridades chinesas também são conhecidas por examinarem o conteúdo dos espectáculos, incluindo as listas de músicas e as letras das canções. Aqueles que consideram ultrapassar as linhas vermelhas políticas enfrentam consequências graves, especialmente os artistas chineses.

Os músicos podem também ter preocupações políticas ou éticas sobre a liberdade de expressão e as questões de direitos humanos na China, pelo que a decisão de atuar ou não é muitas vezes pessoal e complexa para cada músico. Os direitos LGBTQ, por exemplo, são frequentemente adoptados por muitos artistas ocidentais, mas continuam a ser uma questão politicamente sensível para o Partido Comunista da China.

É difícil saber se o catálogo dos Coldplay ou as suas declarações alarmaram as autoridades chinesas, mas a banda já mergulhou na geopolítica no passado.

Os Colplay atuaram em Glasgow, no Reino Unido, em 2022 (Getty Images)

Em outubro de 2022, a banda convidou o ator iraniano exilado Golshifteh Farahani a subir ao palco durante um concerto em Buenos Aires para cantar uma canção que se tinha tornado um hino para os protestos anti-governamentais que decorriam no Irão na altura.

"As mulheres mais novas e os jovens estão a lutar pela sua liberdade, pelo direito de serem eles próprios e nós acreditamos, enquanto banda, que toda a gente deve ser capaz de ser ele mesmo, desde que não magoe mais ninguém", disse Martin à multidão na altura.

Uma retórica como esta durante um concerto na China não seria bem aceite pelas autoridades de um país onde os protestos são rapidamente extintos.

Em 2008, a cantora islandesa Bjork foi proibida de entrar na China, depois de ter declarado o seu apoio ao Tibete durante a atuação da canção "Declare Independence" num concerto em Xangai.

Mesmo as ações de uma estrela fora da China podem criar obstáculos. Justin Bieber foi proibido de entrar no país em 2017 por "maus comportamentos", de acordo com o Gabinete Municipal de Cultura de Pequim.

"A sua série de comportamentos incorretos enquanto viveu no estrangeiro e durante as suas atuações na China causou o ressentimento do público", lê-se num comunicado do gabinete. "Para regular o mercado nacional de entretenimento e purificar o seu ambiente, consideramos inadequado trazer artistas com maus comportamentos".

Taiwan é outra questão polémica que pode ludibriar os músicos. Apesar de nunca terem controlado a ilha, os governantes comunistas da China olham para Taiwan como parte do seu território e encaram qualquer utilização da sua bandeira como um desafio.

A cantora Katy Perry descobriu isso em 2017. Surgiram fotografias do seu concerto em Taiwan, em 2015, que recordaram às autoridades chinesas que a cantora tinha usado um vestido de girassol - símbolo do movimento de protesto estudantil pró-democracia da ilha - e colocado a bandeira de Taiwan sobre os ombros em palco. Posteriormente, foi-lhe negado um visto para atuar num desfile de moda na China.

A diva da pop Madonna, que nunca se esquivou à controvérsia, fez uma proeza semelhante, envolvendo-se na bandeira da ilha no seu primeiro concerto em Taiwan, em 2016, irritando - e alienando - os fãs da China continental.

Em dezembro, a banda taiwanesa Mayday - um dos grupos de rock mais proeminentes do mundo de língua chinesa - foi alvo de uma investigação na China por alegada sincronia labial durante a sua recente digressão pelo continente. Os serviços secretos de Taiwan alegaram que a investigação tinha motivações políticas para coincidir com as eleições presidenciais na ilha.

Alguns artistas encontraram uma forma de trabalhar dentro dos condicionalismos. A censura chinesa não impediu que os Metallica, lendas do heavy metal, dessem uma série de concertos na China em 2017. As listas de músicas foram submetidas à aprovação do Ministério da Cultura chinês, o que fez com que "Master of Puppets", um de seus maiores sucessos, fosse cortada dos espetáculos.

"Porque é que não havemos de respeitar a cultura deles quando estamos lá como convidados e fomos convidados a tocar? Queremos ser respeitosos e, só porque fazemos as coisas de forma diferente, não significa que devamos forçar (os outros)", disse o vocalista James Hetfield numa entrevista ao South China Morning Post de Hong Kong na altura.

"Mas esperemos que continuemos a regressar e que eles (as autoridades chinesas) percebam que não somos uma ameaça política e que não temos nenhum objetivo a não ser ultrapassar as fronteiras com a música e deixar que as pessoas apreciem as canções".