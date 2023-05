Sabe que músicas deve treinar para o concerto dos Coldplay? Aqueça a voz e cante com este guia

1. “Higher Power"

Lançada em 2021, “Higher Power” tem sido a música de abertura dos concertos dos Coldplay. O videoclipe, que conta com quase 60 mil visualizações no YouTube, mostra hologramas alienígenas a dançar, enquanto a banda toca. O cenário foi o resultado de uma conversa dos Coldplay com o astronauta Thomas Pesquet. A música integra o álbum “Music of the Spheres”, que dá nome à digressão.

2. “Viva La Vida"

“Viva La Vida”, um clássico quando se fala da banda Coldplay. A música é uma referência àquela que terá sido a última obra da artista Frida Kahlo, um quadro composto por melancias. Em 2008, ano de lançamento, a canção, escrita pelos membros da banda, chegou ao primeiro lugar do top da Billboard e, no ano seguinte, conquistou o Grammy para Canção do Ano.

3. “Something Just Like This"

“Something Just Like This”, uma canção sobre super-heróis, que se tornou uma das mais ouvidas da banda britânica, contando com mais de duas mil milhões de visualizações no YouTube. Lançada em 2017, em conjunto com o grupo norte-americano The Chainsmokers, a música surge após o vocalista Chris Martin revelar, através de um tweet, admiração pela dupla norte-americana.

4. “Paradise"

Um elefante que foge do zoo para encontrar os seus amigos, enquanto dança, viaja e anda de monociclo diz-lhe alguma coisa? Esse elefante é a personagem principal do videoclipe de “Paradise” e é Chris Martin, vocalista da banda, quem lhe dá vida. A ideia valeu ao videoclipe o prémio de Melhor Vídeo Pop no MTV Video Music Awards em 2012.

5. "A Sky Full Of Stars"

Com mais de 800 mil visualizações no YouTube, “A Sky Full Of Stars” chegou ao top 10 de músicas mais ouvidas de vários países, incluindo Portugal, onde conquistou o primeiro lugar. A música é uma co-produção com o dj, produtor e cantor sueco Avicii. Esta colaboração resulta da mistura de uma versão dos Coldplay e uma de Avicii. À data do lançamento, Chris Martin revelou que a mistura foi “tão difícil” como “jogar tetris durante várias horas”, referindo-se ao jogo cujo objetivo é empilhar diferentes formas de modo a completar linhas.

6. “Fix You"

Integrando o álbum “X&Y”, a música “Fix You” encontrou inspiração na vida pessoal do vocalista dos Coldplay. Chris Martin escreveu-a para ajudar Gwyneth Paltrow, à data sua esposa, a lidar com o luto da perda do pai. O cantor e a atriz foram um casal durante 13 anos. O videoclipe da canção soma mais de 550 mil visualizações no YouTube.

6. “Biutyful"

Quase sempre a fechar os concertos da tour “Music Of The Sphere” dos Coldplay, está a música “Biutyful”. A palco sobe Angel Moon, uma marionete alienígena, que, acompanhada dos restantes elementos da banda The Weirdos, protagoniza o videoclipe. A canção, que já conta com 13 mil visualizações no YouTube, foi inspirada no filme mexicano "Biutiful".

Agora é só aquecer a voz, pôr a música a tocar e ensaiar para que nada falhe no dia do concerto.