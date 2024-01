Trânsito nas Filipinas é tão mau que nem os Coldplay resistiram a criticar (pelo meio o presidente usou o helicóptero do governo para ir ver o concerto)

Os Coldplay atuaram, na sexta-feira, em Manila, nas Filipinas, num concerto que ficou marcado pelo trânsito. Isto porque não só a banda acabou por criar uma música sobre o trânsito "louco", como o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr decidiu fugir aos engarrafamentos e utilizar o helicóptero presidencial para chegar ao concerto, numa decisão que gerou polémica.

Nas redes sociais, vários vídeos mostram Ferdinand Marcos Jr a chegar ao estádio acompanhado da mulher e outras pessoas num helicóptero do governo. Em comunicado, o Grupo de Segurança Presidencial diz que a Philippine Arena registou "um afluxo sem precedentes de 40 mil pessoas ansiosas por assistir a um concerto, o que resultou em complicações de trânsito imprevistas ao longo do percurso" o que poderia representar "uma potencial ameaça para o presidente".

No entanto, as críticas não se fizeram esperar, com Ferdinand Marcos Jr a ser acusado de gastar fundos comunitários para ir assistir a um concerto - naquilo que o ativista Renato Reyes descreveu como "um grave insulto para milhões de filipinos" - e de não se esforçar para melhorar o transporte coletivo.

O trânsito "louco" não passou despercebido ao vocalista dos Coldplay que, durante o concerto, agradeceu ao público por ser resiliente.

"Temos observado algum trânsito. Mas acho que vocês têm o recorde de trânsito do mundo. Obrigado por terem feito o esforço de passar por toda esta confusão para estarem aqui", afirmou Chris Martin na sexta-feira. Já no sábado, o cantor voltou ao tema, cantando uma música improvisada sobre o trânsito "louco".

"Só há realmente uma coisa que permanece. O trânsito aqui em Manila é completamente louco. Se querem ir de carro para algum lado, aviso já. Uma viagem de 3 quilómetros demora uma ou duas semanas".

“A 2-mile drive will take a week or 2…We can’t wait to play in Manila again but the traffic here is completely insane.”



Coldplay lead vocalist Chris Martin makes fun of Manila traffic through an impromptu song last night. I wonder how the MMDA will take this.😅#ColdplayManila pic.twitter.com/9npRwKpzSU