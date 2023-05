“Concretizar um sonho muda sempre a vida”. Quem é Lourenço Lampreia, o português que tocou com os Coldplay em Coimbra

“Isto é o Tony Carreira dos ingleses”. Rui tatuou "Fix You" no braço, Matilde faltou ao teste de Ciências, Mariana não dormiu a noite toda. Os fãs de Coldplay invadiram Coimbra

Como fizeste para conseguires ser notado pelos Coldplay no meio de 50 mil pessoas? Tiveste de ir muito cedo para Coimbra?

Fui no dia anterior para Coimbra. E, no dia do concerto, fui por volta das 9:00/10:00 para a fila.

Este momento em que sobes ao palco para tocar com os Coldplay não foi previamente combinado, certo?

Não foi. Até ao momento em que o Chris [Martin] apontou para mim, não tinha garantia de que ia conseguir.

E porque querias tocar a “Hardest Part”?

É uma das minhas preferidas dos Coldplay, desde há vários anos, onde o instrumento principal é o piano. Também não era tocada há muito tempo.

O que sentiste no momento em que subiste ao palco e te sentaste ao piano?

Não consigo descrever por palavras. Estava fora de mim e foi surreal.

Como é que este momento está a mudar a tua vida?

Concretizar um sonho muda sempre a vida de uma pessoa. Para além disso, está a fazer com que mais pessoas vejam as minhas contas nas redes sociais. Isso pode ajudar a trazer mais pessoas que gostem da música que faço na minha banda, Estrela Polar, por exemplo.

O que te confidenciou o Chris Martin no final da canção?

Não confidenciou nada. Demos um abraço. Eu agradeci-lhe pela oportunidade e ele agradeceu-me por lá ter ido. Disse-me que eu tinha estado bem.

Este é o cartaz que Lourenço usou para se destacar numa multidão de 50 mil pessoas

A música é mesmo o teu sonho? É o que gostarias de fazer da tua vida?

Adorava seguir música, é um sonho. Neste momento, é mais um ‘hobbie’ que tento levar ‘mais a sério’. Mas tal como ontem, às vezes os sonhos podem tornar-se algo mais.

Sendo fã de Coldplay, o que vês neles que gostarias também de levar para o teu percurso?

A energia em palco, a proximidade que fazem os fãs sentir, a capacidade de evoluir ao longo do tempo, e a capacidade de transformar um concerto numa experiência de vida.

Veja ou reveja aqui o momento