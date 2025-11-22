O açúcar é o vilão que explica a pandemia de enfartes e AVC. Novo livro de Manuel Pinto Coelho declara o colesterol um aliado da qualidade de vida - TVI

O açúcar é o vilão que explica a pandemia de enfartes e AVC. Novo livro de Manuel Pinto Coelho declara o colesterol um aliado da qualidade de vida

  • Carlos Enes
  • 22 nov, 23:59

Autor de não ficção com mais livros vendidos em Portugal denuncia que as estatinas se impuseram através de um ensaio clínico forjado

O novo livro de Manuel Pinto Coelho ataca a credibilidade das estatinas, medicamentos receitados todos os dias como arma de prevenção primária contra doenças cardiovasculares. O livro “Colesterol - Mitos e Realidade” tem uma nova edição, revista e aumentada, oito anos depois de ter lançado um grande debate no meio médico português.

“Volto a um tema que me custou algumas pedras no meu caminho, mas também o conhecimento e a certeza, agora reforçada, de que estou cada vez menos sozinho”, declara Pinto Coelho, na introdução da obra. Aos 77 anos, 53 de experiência clínica, desenterra o machado de guerra porque lhe “custa ver cada vez mais pessoas morrerem de doença cardiovascular”.

O autor considera que o ensaio clínico que declarou o colesterol o principal inimigo das doenças do coração, “é a maior fraude da História da Medicina”. Trata-se do estudo iniciado em 1948 na cidade de Framingham, Estados Unidos, que dez anos depois conduziu às primeiras publicações científicas a culpar o colesterol como grande vilão das doenças cardiovasculares. “Claro que a indústria do açúcar, refrigerantes e alimentos processados esfregou as mãos de contente”, critica Pinto Coelho.

Aliados de peso

Durante décadas, esse ensaio, que viria a ser alargado à população de outros países, foi olhado como um marco histórico da Epidemiologia. Nos anos 1990, foi motivo de cisão pública entre investigadores. O livro de Pinto Coelho cita dois deles. “As gorduras saturadas e o colesterol na dieta não são a causa da doença coronária. Esse mito é a maior fraude do século, talvez de todos os séculos”, escreveu George V. Mann. “Em Framingham, Massachusetts, quanto mais pessoas consumiam gorduras saturadas, colesterol e calorias, menos a sua colesterolemia subia... Nós pusemos em evidência que as pessoas que consumiam mais gorduras saturadas, colesterol e calorias, eram as mais magras e as mais ativas fisicamente”, escreveu William Castelli.

A nova edição de “Colesterol - Mitos e Realidade”, como há oito anos, volta a ser prefaciada por João José Lopes Gomes, cardiologista que fez carreira como diretor do Serviço de Cardiologia e do Departamento de Medicina do Hospital Geral de Santo António, no Porto. Este antigo professor catedrático e atual presidente da Delegação Norte da Fundação Portuguesa de Cardiologia descreve, com graça, que a teoria lipídica, desenvolvida a partir do estudo de Framingham, ainda é a “do Regime”. Com o passar dos anos, no entanto, a teoria “da Oposição” tem cada vez mais adeptos: o colesterol aparece nas lesões das vítimas de enfartes e AVC porque estava lá para os proteger das verdadeiras causas, como o stresse oxidativo, infeções, toxinas e hiperglicemia.

No prefácio, Lopes Gomes relata que, em 2021, sofreu um acidente isquémico no cerebelo, do qual recuperou sem sequelas. Na altura, tomou uma estatina, que recorda pelos efeitos secundários. “Ainda não havia passado um mês e mal podia caminhar com dores musculares insuportáveis, eu que até tenho um limiar para a dor muito elevado, não me podia mexer. Além disso, sendo eu diabético, a minha glicemia, que andava quase sempre controlada, passou a apresentar valores altos”, conta no prefácio. Suspendeu o medicamento. Quando voltou à consulta com o colega neurologista que lhe tinha receitado a estatina, já se sentia “completamente bem”. Este ainda o tentou convencer a retomar o medicamento, mas recebeu de Lopes Gomes uma resposta conclusiva: "Não pense mais nisso. Não me consegue convencer a voltar a essa medicação, nem que me aponte uma arma!"

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Incêndio de grande dimensões destrói armazém agrícola 

Ontem às 14:24
1

Homem encontrado morto num canavial em Oeiras

Há 3h e 51min
2
26:38

Quem paga a conta deste plano para a Ucrânia? Global, na íntegra

Ontem às 22:52
3
02:48

Afinal o colesterol é bom. Novo livro de Manuel Pinto Coelho explica porquê

22 nov, 21:30
4
02:47

Dorme menos de seis horas por noite? Não é o único e há riscos

20 nov, 22:08
5
01:44

Encontraram mais de 100 mil euros e dois quilos em ouro numa "mochila mágica"

21 nov, 16:07
6
01:46

Todos os portugueses com um PPR: a proposta está em cima da mesa

21 nov, 16:05
7

Lewis Capaldi atua em julho na praia da Figueira da Foz em data única em Portugal

Há 1h e 58min
8
04:38

Há quem acredite que Trump é uma espécie de "messias". Se não sabia, veja este vídeo

Ontem às 20:42
9
02:41

«A ira de Mourinho foi completa e coletiva, mas houve disparos para Ivanović, Tomás Araújo e Barrenechea»

Ontem às 13:19
10
12:52

"Ronaldo foi integrado numa delegação que tinha à frente o seu patrão. Ele cumpriu com os seus deveres de empregado, e cumpriu-os bem"

20 nov, 00:01
11
04:47

AAA. Esta doença é silenciosa e "pode ser fatal". Se não for detetada, "a taxa de mortalidade é de 75%"

Há 2h e 34min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ação popular acusa FNAC de "inflacionar preços" na Black Friday para "simular descontos"

Hoje às 07:00

Homem encontrado morto num canavial em Oeiras

Há 3h e 51min
04:47

AAA. Esta doença é silenciosa e "pode ser fatal". Se não for detetada, "a taxa de mortalidade é de 75%"

Há 2h e 34min
05:58

Vai comprar na Black Friday? Eis o que deve fazer para não perder dinheiro

Há 2h e 39min
01:51

Nova estirpe da gripe A preocupa médicos e faz antever novo período de caos no SNS

Ontem às 14:45
05:33

"Nós temos amor e um quarto vago". Estas famílias não hesitaram a abrir a porta a crianças em risco

22 nov, 23:08
01:51

"Mais importante é o que as pessoas entregam do que quando e onde". Nesta empresa são os funcionários que gerem os próprios horários

22 nov, 22:07
05:33

"Nós temos amor e um quarto vago". Estas famílias não hesitaram a abrir a porta a crianças em risco

22 nov, 23:08