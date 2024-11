GNR investiga acidente na A24 perto de Vila Real que provocou a morte a dois homens

Homem que seguia em trator cai à água após sentir-se mal durante apanha do moliço

As vítimas mortais da colisão entre automóveis que ocorreu esta quinta-feira na Autoestrada 24 (A24) perto de Vila Real são dois homens e as causas do acidente já estão a ser investigadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR), segundo fonte policial.

O comandante do destacamento de trânsito de Vila Real, o capitão Miguel Teixeira, disse aos jornalistas que deste acidente resultaram cinco vítimas, designadamente dois homens que morreram, duas mulheres que ficaram com ferimentos graves e ainda um ferido ligeiro, todos com idades compreendidas entre os 58 e 75 anos.

O acidente aconteceu ao quilómetro 77, no sentido sul – norte (Régua – Vila Real), e resultou de uma colisão entre dois os automóveis.

Segundo o comandante, os feridos foram transportados para o hospital de Vila Real.

Os óbitos foram declarados no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A A24 encontra-se cortada entre os nós de Nogueira a zona industrial de Vila Real, naquele sentido, para os trabalhos de socorro, recolha de indícios e investigação das causas do acidente e, depois, remoção dos destroços e limpeza da via.

Para o local foi acionada a equipa do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

Pelas 10:00 ainda não havia previsões para a reabertura da A24 ao trânsito.

O alerta para o acidente foi dado às 08:27 e para o local, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram mobilizados 25 operacionais e 10 viaturas, entre bombeiros da Cruz Verde e Cruz Branca, INEM e GNR.

O helicóptero do INEM que tinha sido acionado para o local foi desmobilizado.