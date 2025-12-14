Acidente na IC9 em Alcobaça provoca seis feridos - TVI

Acidente na IC9 em Alcobaça provoca seis feridos

GNR e INEM

 As vítimas foram transportadas para os hospitais de Leiria e Coimbra

Um acidente rodoviário envolvendo dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias no acesso à IC9, em Alcobaça, provocou seis feridos este sábado à noite. As vítimas foram transportadas para os hospitais de Leiria e Coimbra.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades.

No local estiveram os Bombeiros de Alcobaça, Pataias e Nazaré, bem como meios da GNR e INEM. No total, foram mobilizados 18 veículos e 39 operacionais para as operações de socorro, assistência às vítimas e controlo do tráfego.

