Colisão entre automóvel e camião faz um morto em Grândola

Um homem de 29 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um automóvel e um camião no Itinerário Complementar 1 (IC1), em Canal Caveira, no concelho de Grândola (Setúbal), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 19:12, tendo o óbito do homem sido declarado no local.

Segundo a GNR, a vítima mortal era o condutor e único ocupante do veículo ligeiro de passageiros.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o Comando Sub-Regional, 19 operacionais dos bombeiros de Grândola, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Infraestruturas de Portugal e da GNR, apoiados por nove veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal.