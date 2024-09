Casal com cerca de 70 anos morre em acidente no concelho de Guimarães

Um casal, com cerca de 70 anos, morreu esta terça-feira de madrugada na sequência de uma colisão com outro veículo na Estrada Nacional 206, conhecida como Via Intermunicipal (VIM) de Guimarães, na freguesia de Serzedelo, indicou fonte da GNR.

O acidente aconteceu pelas 00:06, poucos minutos após o casal ter saído do parque da central de camionagem do concelho do distrito de Braga, vindos de uma excursão a Espanha.

Segundo a mesma fonte da GNR, a viatura onde seguia o casal foi colhida lateralmente, no lado do pendura, por uma outra viatura, na qual seguia outro casal, com cerca de 30 anos, de acordo com relatos recolhidos.

O óbito do idoso foi declarado no local e a mulher viria a falecer no hospital.

O acidente causou ainda ferimentos ligeiros a um dos dois ocupantes da outra viatura.