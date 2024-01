Colisão entre comboio e carro faz um ferido grave em Leiria

Um homem, de 70 anos, ficou ferido com gravidade, após uma colisão este sábado entre um comboio e um veículo ligeiro, na localidade de Barosa, em Leiria. A circulação da linha do Oeste está interrompida para investigação e limpeza da via.

Ao que a CNN Portugal pode apurar, o ferido grave era o condutor do veículo ligeiro, que foi transportado para o Hospital de Leiria.

O alerta foi dado por volta das 20:04, segundo fonte do CDOS de Leiria.

No local estão 21 operacionais, entre eles uma equipa de Bombeiros Sapadores de Leiria, INEM e PSP e equipas da E-Redes, apoiados por oito viaturas.

A PSP está a investigar circunstâncias da colisão.