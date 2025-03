Acidente em Gondomar fere quatro pessoas e corta Estrada Nacional 108

Uma colisão rodoviária entre dois veículos ocorrida esta quinta-feira, em Medas, Gondomar, distrito do Porto, provocou quatro feridos e obrigou ao corte da EN108, situação que ainda se mantém, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, três dos quatro feridos, em estado considerado “leve”, foram transportados ao Hospital de Santo António, no Porto, e um foi assistido no local.

O acidente aconteceu cerca das 07:10 e envolveu um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias.

No local estão 11 operacionais com o auxilio de cinco viaturas.