Acidente na A5 causa um morto e condiciona trânsito junto a Monsanto, em Lisboa

Uma pessoa morreu esta quarta-feira e outra ficou ligeiramente ferida numa colisão ocorrida na A5, no sentido Cascais - Lisboa, junto a Monsanto (Lisboa), onde o trânsito estava ainda condicionado às 12:15, disseram fontes da Proteção Civil e da Brisa.

Numa nota, a concessionária informou que o trânsito está condicionado no sentido Cascais – Lisboa ao quilómetro 4 da Autoestrada da Costa do Estoril (A5), junto a Monsanto, sendo a alternativa para os condutores o desvio do trânsito pela CRIL – Circular Regional Interior de Lisboa.

Fonte do Sub-comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa disse que o alerta para um acidente na A5, ao quilómetro 3,2, antes da saída para o Hospital de São Francisco Xavier, foi dado às 10:23 desta quarta-feira.

Tratou-se de um acidente com dois veículos ligeiros, um de passageiros e outro de mercadorias, e o ferido ligeiro foi encaminhado para o Hospital de São Francisco Xavier.

No local estiveram 12 veículos e 37 operacionais, assim como os Bombeiros de Algés, Dafundo e Oeiras, o Regimento Sapadores Bombeiros, o INEM e a Brigada de Trânsito da GNR.