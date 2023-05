Noivos tinham acabado de casar quando, a 105 km/h, o sonho se desmoronou: Sam morreu, Aric está a lutar pela vida

Era um dos dias mais felizes das suas vidas e tinham acabado de fazer juras de amor para a eternidade. Mas a eternidade não durou muito. Pouco depois da cerimónia de casamento, os noivos Samantha Miller e Aric Hutchinson seguiam para a sua noite de núpcias num carrinho de golfe quando foram abalroados por uma condutora alcoolizada. Segundo o The Guardian, Samantha morreu, Aric está em estado crítico no hospital.

“Recebi a aliança de casamento de Aric num saco de plástico no hospital, cinco horas depois de ser colocada no seu dedo e ambos lerem os votos um para o outro”, escreveu a mãe do noivo na página do GoFundMe, onde identificou o casal como vítimas da colisão. “Aric perdeu o amor de sua vida”, sublinhou.

Além dos noivos, segundo a mãe de Aric, também dois familiares, Ben Garret e Brogan Garrett, que escoltavam o casal, ficaram feridos.

A suspeita, Jamie Lee Komoroski, atingiu o carro enquanto conduzia a uma velocidade de 105 km/h, numa zona em que o limite de velocidade é de 40 km/h, e travou demasiado tarde, originando a colisão por volta das 22h00 de sexta-feira, em Folly Beach, na Carolina do Sul, Estados Unidos.

Atualmente, de acordo com a página onde a família procura a angariação de fundos para o funeral de Samantha e para as contas médicas de Aric, o noivo já foi submetido a duas cirurgias reconstrutivas e permanece no hospital em estado grave, depois de sofrer uma lesão cerebral e partir vários ossos.

Jamie Lee Komoroski, de 25 anos, é acusada de homicídio imprudente e outras três acusações relativas a conduzir alcoolizada causando morte. Pode enfrentar uma pena de 25 anos.