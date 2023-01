Pelo menos 16 pessoas morreram e várias ficaram feridas na quinta-feira à noite, no norte do Uganda, na colisão de um autocarro com um camião, informaram esta sexta-feira as autoridades.

Doze pessoas morreram no local, indicou a polícia ugandesa, enquanto quatro morreram pouco depois de terem sido levadas para o hospital.

Alguns dos feridos encontram-se em estado crítico no hospital, onde estão a receber tratamento médico, disse o porta-voz da polícia de North Kyoga, Patrick Jimmy Okema.

As autoridades ainda desconhecem a causa do acidente, embora os resultados preliminares sugiram que o condutor do camião possa ter estacionado incorretamente, sem sinais de aviso.