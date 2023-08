Infestação de ratos no Coliseu de Roma obriga autoridades italianas a avançar com "intervenção especial"

Turista apanhado a escrever as suas iniciais e as da noiva no Coliseu de Roma

Após turistas publicarem fotos dos roedores nas zonas próximas ao Coliseu de Roma, nas redes sociais, as autoridades estão agora a tomar medidas contra esta praga.

Sabrini Alfonsi, a responsável pela recolha de lixo da cidade, afirmou que uma "intervenção especial" ocorreu esta sexta-feira à noite e durante a manhã deste sábado, de forma a que os turistas pudessem continuar a visitar este marco da cidade italiana, reporta a agência Reuters.

Durante esta intervenção especial, os trabalhadores limparam o lixo e montaram armadilhas no local, avança a BBC.

"O calor dos últimos dias e a afluência de turistas levaram a que uma grande quantidade de lixo, principalmente garrafas de plástico, fosse abandonada em todas as zonas circundantes do anfiteatro, especialmente nas zonas verdes, sombras e debaixo de árvores", explicou a responsável, citada pelo The Local, como a razão do aumento do número de roedores na zona.

A responsável da recolha de lixo afirmou ainda que esta operação de limpeza irá continuar pelos próximos dias.

De acordo com a Reuters, há cerca de sete milhões de ratos na cidade, o que significa que, por cada habitante, existem dois ratos e meio. Este problema com lixo não é novidade, visto que já há alguns anos que Roma tem enfrentado esta problemática que leva a que muitos caixotes de lixo transbordem com resíduos e que sejam criadas pilhas de lixo diretamente nas ruas da capital italiana.