Turista apanhado a escrever as suas iniciais e as da noiva no Coliseu de Roma

Um homem foi filmado a gravar as suas iniciais e as da noiva no Coliseu de Roma com uma chave. O turista pode ser visto a escrever “Ivan + Hayley 23” num dos tijolos da estrutura com quase dois mil anos, na sexta-feira passada, de acordo com o registo de data no vídeo, avança o The Independent.

O ministro da Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, já veio pedir que o homem seja "identificado e sancionado" de acordo com as leis italianas, reporta a CNN International.

O ministro publicou ainda um tweet, na segunda-feira, a expressar a sua insatisfação com a falta de civismo.

Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi. pic.twitter.com/p8Jss1GWuY — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) June 26, 2023

Se o turista for identificado e condenado, pode vir a pagar uma multa de cerca de 15.000 euros e enfrentar uma pena de até um ano na prisão.

Incidentes semelhantes já ocorreram no local. Em 2020, um turista irlandês foi acusado de vandalizar o Coliseu, depois de um segurança do local o ver a gravar as suas iniciais na estrutura e o denunciar à polícia, segundo a CNN International.

De acordo com a Sky News, também em 2015, dois turistas americanos foram acusados de inscrever as suas iniciais no monumento e, em 2014, um turista russo pagou uma multa por escrever a letra "M" no monumento.