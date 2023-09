Ela é das mais lidas, vendidas, partilhadas... e controversas: Colleen Hoover, a escritora badalada

Colleen Hoover é a escritora mais badalada da América. Também é capaz de ser a mais controversa

Um escritor não lidera as listas de bestsellers durante meses sem muitos elogios ou muita controvérsia.

Colleen Hoover, atualmente uma das escritoras mais populares dos Estados Unidos, tem atraído ambos em igual medida.

Hoover escreve romances contemporâneos e livros de suspense psicológico direcionados ao público feminino. A autora, de 43 anos, cresceu numa pequena cidade do Texas e, num espaço de 10 anos, passou de autopublicadora de livros para vender 14,3 milhões de exemplares da sua obra em 2022.

O seu título mais conhecido, "It Ends With Us/Isto Acaba Aqui", foi publicado em 2016, mas teve um enorme ressurgimento graças às redes sociais e ao passa-palavra. Uma adaptação cinematográfica do romance, protagonizada por Blake Lively, deverá ser lançada em 2024.

Hoover, conhecida como CoHo pelos fãs, também comanda grupos altamente ativos de amantes de livros, com mais de 940 mil seguidores na sua página de fãs no Facebook e 1,4 milhões no TikTok. É a segunda autora mais seguida no Goodreads, a seguir a Stephen King, e a sua popularidade não mostra sinais de abrandamento. Foi nomeada uma das pessoas mais influentes da TIME em 2023, e os seus livros ocuparam três dos cinco primeiros lugares na semana passada na lista de bestsellers de ficção comercial do New York Times Paperback.

Os fãs de Hoover usam palavras como "swoony" (desmaiado) e "sweet-to-scorching" (doce a ardente) quando descrevem o atrativo dos seus livros. Não é invulgar encontrar imagens no TikTok de leitores numa névoa pós-Hoover, com os olhos marejados e agarrados aos seus livros manchados de lágrimas, aguardando sem fôlego uma reviravolta chocante no enredo, uma cena sensual ou um momento emocional.

"Os livros de Colleen Hoover deixam-me sempre sem palavras e em lágrimas", disse um leitor no TikTok.

No entanto, há muitos leitores que não concordam com o trabalho de Hoover e não têm vergonha de apontar o que consideram ser perigos nos seus temas e enredos. Por exemplo, vários influenciadores de livros notáveis, e inúmeros leitores e escritores, levantaram bandeiras vermelhas sobre "It Ends With Us/Isto Acaba Aqui", dizendo que o livro romantiza o abuso.

Muits na comunidade dos romances também apontam o facto de o trabalho de Hoover por vezes desafiar as convenções dos romances, tornando-o difícil de encaixar no género.

Numa palavra, muitos vêem os livros de Hoover como problemáticos. Estas críticas levantam questões complexas sobre as expectativas dos leitores em relação a certos géneros, sobre a forma como a arte apresenta questões difíceis e sobre como um escritor pode ser tão popular e tão criticado ao mesmo tempo.

Alguns leitores queixam-se de que os livros de Hoover normalizam o abuso

(Alerta de spoiler: esta secção contém detalhes do enredo de "It Ends with Us/Isto Acaba Aqui").

"It Ends with Us/Isto Acaba Aqui" conta a história de uma mulher chamada Lily Bloom e das suas relações conflituosas com dois homens: o seu amor de infância, Atlas Corrigan, e o seu mais tarde marido, o neurocirurgião Ryle Kincaid. O impacto dos maus-tratos domésticos é um tema claro do romance e Lily é profundamente afetada pelos maus-tratos sofridos pela mãe às mãos do pai.

Na verdade, o próprio título do livro é suposto significar o fim deste ciclo perigoso na vida de Lily.

No entanto, os leitores partilharam o seu desconforto com a representação da relação abusiva de Lily com Ryle.

No livro, Ryle abusa física, sexual e emocionalmente de Lily, agindo em ataques de ciúme e raiva. Este comportamento é gráfico; é nomeado. Outras personagens expressam a sua preocupação com Lily e esta acaba por terminar o casamento devido ao comportamento de Ryle.

Para muitos críticos, a questão em causa não é o facto de a violência doméstica - um facto doloroso da vida - fazer parte da narrativa. O que está em causa é o facto de o comportamento ser central para a (condenada) história de amor em que é suposto os leitores se envolverem.

A influenciadora de livros Whitney Atkinson diz que algumas histórias são aspiracionais; os leitores querem imaginar que fazem parte das histórias. (Muitos romances ou novelas de fantasia, por exemplo, provocam esta reação.) No entanto, o trabalho de Hoover, diz ela, esbate essa linha com a adição de arcos narrativos dolorosos - e decididamente não aspiracionais.

"Com muitos romances e livros românticos, queremos estar nessa história ou fazer parte desse mundo temporariamente", diz Atkinson, que tem mais de 90 mil seguidores no YouTube, Instagram e outras plataformas. "Quanto a Hoover, penso que as pessoas se identificam mais com as personagens, mas não é como se o estivessem a ler por escapismo, mas pelo facto de o estarem a devorar só porque é rápido, fácil e divertido de ler."

Os livros de Colleen Hoover estão expostos em muitas livrarias. AJ Willingham/CNN

Atkinson publicou nas redes sociais excertos do romance de Hoover, "November 9/9 de Novembro", em que o interesse amoroso masculino fantasia usar a força física contra a protagonista e se recusa a entregar-lhe as chaves do carro para que ela possa sair. Ela salientou o que considera ser um padrão nos livros de Hoover de mulheres que sofrem comportamentos perturbadores dos seus parceiros.

"Era sempre o mesmo tema: personagens femininas tímidas e interesses amorosos prepotentes e abusivos", disse Atkinson à CNN. "Acho que ninguém está a argumentar que não se pode escrever sobre comportamentos abusivos ou controladores. É a forma como está escrito, como se pudesse ser desculpado ou fizesse parte de uma relação normal".

A CNN contactou Hoover e o seu agente para comentar o assunto.

Por acaso, estas representações são também o que leva os leitores a elogiar os livros de Hoover como "crus", "emotivos" e "compassivos".

"It Ends with Us/Isto Acaba Aqui" é o livro mais pessoal, ousado e doloroso que Colleen Hoover já escreveu", lê-se numa crítica de cinco estrelas no Goodreads. "O abuso e a violência doméstica são um assunto delicado, e quando descobri que eram o tema principal deste livro pensei em não o ler... Mas devia a mim própria, como pessoa e como mulher, continuar. Porque fingir que um problema não existe não o faz desaparecer".

Hoover também vê os seus livros como ferramentas de capacitação. A escritora tem falado abertamente sobre o facto de ter testemunhado as consequências do casamento abusivo dos seus próprios pais e afirmou que "It Ends With Us/Isto Acaba Aqui" foi inspirado pela coragem da sua mãe em abandonar a relação.

"Ouvi de leitores que deixaram situações terríveis que os meus livros os inspiraram a fazê-lo - essa é a coisa mais incrível que eu poderia esperar que acontecesse", disse ela à TIME em 2022.

Hoover disse que tenta não ler as críticas aos seus livros.

"Se as pessoas não gostam do que eu escrevo, tento evitar esse lado", disse a Jenna Bush Hager em junho. "Eu percebo. Não me incomoda nada. Sinto que, quando se tem cinco livros na lista dos mais vendidos, é muito difícil ficar aborrecido com as críticas. Porque sabemos que as pessoas estão a gostar do nosso trabalho, e eu mantenho-me concentrada nisso."

Amanda Diehl, membro da equipa por detrás do popular blogue e podcast de romance "Smart Bitches, Trashy Books", diz que as pessoas são atraídas pelas obras de Hoover por causa do melodrama e dos sentimentos intensos que suscitam.

"É muita angústia", diz ela. "São muitos sentimentos grandes de um primeiro amor intenso ou de se sentir atraído por alguém que é, entre aspas, mau para si."

Se alguém abre um livro sabendo que é isso que está a receber, é problema seu, diz ela.

"Sou sempre uma forte defensora de não estragar o "yum" de ninguém. Se é isto que querem ler, acredito que são adultos capazes de separar o que estão a ler como ficção e o que perseguem na vossa própria vida".

As complicações surgem, diz ela, quando um livro é comercializado como algo que não é.

Os seus livros suscitam debates sobre se se enquadram no género romance

O debate sobre a representação do abuso em "It Ends With Us/Isto Acaba Aqui" e sobre o trabalho de Hoover em geral conduz a um debate diferente sobre se o livro, que é comercializado como "romance contemporâneo", se enquadra nos limites muito específicos - e muito vigiados - do género.

No género do romance, um "felizes para sempre" (FPS) ou "felizes por agora" (FPA) é um requisito. Os amantes do romance abrem os livros - e, por acaso, mantêm a indústria editorial a funcionar - com esta expetativa em mente. Para escritores, leitores e editores, esta não é uma questão negociável.

"A FPS/FPA é vital para o género romance tal como o conhecemos, o que torna os livros de Hoover difíceis de classificar", diz Jennifer Prokop, uma editora profissional especializada em romance. "Mas será que as livrarias e as pessoas que fazem listas têm sempre em mente o final da mesma forma que um leitor de romances? Provavelmente não."

"It Ends With Us/Isto Acaba Aqui" não tem um final feliz ao estilo do romance, mas alguns dos livros de Hoover têm-no. A sua sequela de 2022, "It Starts With Us/Isto Começa Aqui", segue mais de perto as características típicas do género romântico.

Num mundo perfeito, os livros do género romântico também se esforçam por retratar histórias que sejam gratificantes, significativas e que dêem força aos leitores, o que os coloca em desacordo com a opinião de muitos leitores sobre o trabalho de Hoover. Os críticos têm tido dificuldade em considerar os seus livros românticos ou estimulantes quando, digamos, encorajam o leitor a torcer pela infidelidade ou "retratam uma fantasia abusiva".

No entanto, não vivemos num mundo perfeito.

Colleen Hoover na Gala Time100, que celebra as 100 pessoas mais influentes do mundo, no Lincoln Center, a 26 de abril de 2023, em Nova Iorque. Foto de Evan Agostini_Invision_AP

"Penso que o romance sempre lidou com questões sobre o que significa ter relações saudáveis e como lidar com as que não são saudáveis. É esse o trabalho do género", afirma Prokop. "Embora eu gostasse de dizer que o romance retrata sempre relações e parcerias românticas saudáveis - isso não é verdade."

"Penso que há livros no género que, assumindo as melhores intenções, exploram a forma como as pessoas podem viver felizes em situações imperfeitas."

Os antecedentes de Hoover na auto-publicação podem explicar o facto de ela transitar entre géneros

A popularidade de Hoover ilustra um número crescente de títulos que se desviam dos géneros e que têm vindo a ganhar força na era do BookTok. De acordo com Hoover e os seus editores, os seus romances "enquadram-se nas categorias de romance contemporâneo para novos adultos e jovens adultos, bem como de thriller psicológico".

Enquanto romances como "It Ends With Us/Isto Acaba Aqui" carregam um peso emocional e um sentido de catarse feminina característicos do passado, problematicamente chamado género "Chick Lit" (agora geralmente chamado de ficção feminina), eles também contêm conteúdo sexual que os alinha com um crescente desejo, impulsionado pelo TikTok, de livros "picantes".

Mesmo no mundo do romance, as definições e expectativas do género estão a mudar.

O "romance negro", um subgénero com uma grande base de fãs nas redes sociais, pode conter algo tão suave como o fantasma gótico ou tão gráfico como qualquer mente suja possa imaginar. Neste canto do mundo dos livros, há menos expectativas de um típico "felizes para sempre", e muitos títulos podem ser classificados como eróticos.

Para tornar as coisas mais confusas, os romances tradicionais contêm muitas vezes algum aspeto de outros géneros: fantasia, homicídio, mistério ou temas históricos, por exemplo. Os livros de Hoover contêm várias destas sobreposições ao mesmo tempo - um ensaísta chamou-lhes, no ano passado, "os bagels da ficção popular".

Diehl salienta que o sucesso de Hoover começou com a auto-publicação, onde coisas como o género e a comercialização são muito mais flexíveis. Isso pode explicar porque é que o seu trabalho é tão difícil de classificar agora que é representado por editoras maiores.

"A publicação comercial tem muito mais marketing por trás", diz ela. "E assim que chega às livrarias, é óbvio que as livrarias e os livreiros têm mais responsabilidade em classificar corretamente os livros que estão nas prateleiras."

Gerir as expectativas dos leitores torna-se ainda mais complicado quando as grandes tendências no sector editorial ofuscam o conteúdo real do livro. Os livros de Hoover são revestidos de cores vivas e elegantes, e o seu sítio Web de autor oferece artigos de estilo boutique com flores, caligrafia e piadas internas dos seus livros.

Isto não se coaduna exatamente com as experiências de leitura emocionalmente brutais de muitos dos seus leitores. Mas Diehl diz que esse é um problema que vai além dos livros de Hoover.

"O romance tem um problema de marketing, e não é só a Hoover", diz ela. "Eles adoram uma tendência, adoram o que quer que esteja a funcionar nas redes sociais. É mais importante que uma capa, por exemplo, fique bem num plano do Instagram, rodeada de chávenas de café e outras coisas que criem uma cena aspiracional, do que representar com precisão o que as pessoas esperam".

A própria Hoover está ciente das classificações invulgares dos seus livros, que deixam alguns leitores desiludidos, mas milhões de outros à espera de cada palavra sua.

"Não gosto de estar confinada a um género", lê-se no perfil de Hoover no Goodreads. "Se me puserem numa caixa, eu saio de lá com as garras."