Continua desaparecido Wilson, o cão pisteiro que ajudou a encontrar as crianças na selva da Colômbia

Wilson, um cão das forças de resgate que encontraram as quatro crianças na selva da Colômbia 40 dias depois da queda de um avião, continua desaparecido. Acredita-se que Wilson terá sido o responsável por as autoridades não desistirem das crianças, uma vez que, depois do desaparecimento do animal, teriam sido encontradas pegadas de cão, acompanhadas de pegadas de crianças, o que fez crer às autoridades que o cão tinha encontrado os meninos e estava com eles.

Contudo, depois de encontrarem as crianças, esta sexta-feira, verificaram que o animal não estava com eles.

Até ao momento, não há qualquer informação do paradeiro do cão e já foi lançado um alerta para o encontrarem.

🇨🇴 | URGENTE: WILSON SIGUE DESAPARECIDO EN LA SELVA COLOMBIANA DE GUAVIARE. pic.twitter.com/lTTYiBHZIJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 10, 2023

Wilson, um pastor belga de seis anos, terá sido fundamental no resgate das crianças. De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal El Tiempo, foi ele quem encontrou a cabana onde os meninos se terão abrigado.