Polícia internado depois de engolir notas que tinha extorquido a empresário

Um agente da Polícia Metropolitana de Soacha teve de ser internado depois de ter engolido um maço de notas que tinha extorquido a um empresário em Soacha, um subúrbio nos arredores de Bogotá, na Colômbia.

Segundo o jornal colombiano El Espectador, o agente e outro colega tinham-se deslocado a um bairro para exigir aos comerciantes dinheiro para, em troca, não levarem preso um dos empresários e exigiam à sua família dois milhões de pesos, que devia pagar em prestações semanais. Como esta não cumpriu, os agentes chegaram a levar o empresário para a esquadra, que só foi libertado com a condição de pagar 500.000 pesos por semana aos dois agentes.

O que os agentes não contavam era que os comerciantes da zona já tivessem denunciado a situação a uma unidade especial de polícia e que estes aparecessem no local no momento em que recebiam uma das somas, o que o levou um dos agentes a tentar "engolir" as provas do crime.

No entanto, o agente tentou engolir demasiado dinheiro - nove notas - e as notas ficaram alojadas na garganta, bloqueando as vias respiratórias e fazendo com que tivesse de receber assistência médica.

Policía que extorsionaba a comerciantes en Soacha, Cundinamarca ingirió un millón de pesos en billetes para esconder la evidencia cuando este fue capturado por el grupo GAULA. Posteriormente fue llevado al hospital. pic.twitter.com/bPxEA3sg4m — Tweet 1A (@Tweet1AOficial) June 13, 2023

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, vê-se o polícia a negar ter recebido o dinheiro enquanto tosse e respira com dificuldade. "Não recebi nada, absolutamente nada, não sei do que estão a falar", ouve-se o polícia dizer, enquanto um agente anticorrupção lhe presta assistência.

O agente engoliu cerca de 500 mil pesos em notas e teve mesmo de ser hospitalizado para receber tratamento, uma vez que, segundo o procurador local, o material das notas "não é facilmente digerido".

"Infelizmente, temos de registar este facto lamentável de que alguns agentes da Polícia Metropolitana de Soacha incorreram num procedimento ilegal e irregular, que levou um deles a consumir este dinheiro para não deixar provas do seu crime", afirmou o procurador Carlos Manuel Silva.

Segundo o jornal colombiano, o empresário que os agentes tentaram extorquir tinha sido investigado por um crime sexual há alguns anos, facto que foi utilizado pelos polícias.