Os jovens colombianos tinham grandes esperanças no seu primeiro presidente de esquerda. Não durou muito

Nota do Editor: Kristina Foltz (@kristinafoltz1) escreve sobre assuntos colombianos e é bolsista do Rotary, estando baseada em Bogotá. As opiniões expressas neste comentário são de sua autoria.

Bogotá (CNN) - Há alguns anos, o distrito internacional onde moro era um centro criativo de caos harmonioso. A música pulsava em cada esquina. A sofisticação da capital colombiana era evidente, desde as suas bibliotecas magistrais até aos seus abundantes museus. As ruas cintilantes eram regularmente lavadas.

Agora, os graffiti escurecem a beleza da arquitetura barroca colonial de Bogotá. Os jovens reúnem-se nas ruas cobertas de lixo. Os cartazes empunhados pelos manifestantes expressam a indignação e a determinação de lutar pela democracia colombiana, uma das mais antigas da América Latina. A violência crescente evoca memórias do passado conflituoso da Colômbia.

Pouco mais de um ano depois de a Colômbia ter eleito o seu primeiro presidente de esquerda - Gustavo Petro - a promessa do antigo rebelde e senador de longa data de transformar um dos países mais desiguais da América Latina está a falhar. E acredito que as falsas promessas populistas do presidente representam um perigo claro para a democracia colombiana.

Não sou a única que teme o rumo que a Colômbia está a tomar. Na semana passada, milhares de colombianos marcharam em várias cidades para pedir a demissão de Petro ou uma ação judicial contra os seus alegados crimes e escândalos. Foi a segunda manifestação da "Marcha da Maioria" neste verão, juntando-se à lista crescente de manifestações anti-Petro este ano.

Entre as muitas preocupações dos jovens manifestantes com quem falei, contam-se o aumento da violência e o escândalo político de grande visibilidade que consiste no facto de o filho mais velho de Petro - Nicolas Petro - ter recebido grandes somas de dinheiro de um traficante de droga condenado. Entre as várias fontes de dinheiro ilícito, uma parte das quais foi para os bolsos de Nicolas e o resto para a campanha política, de acordo com o testemunho de Nicolas.

(O próprio presidente negou ter conhecimento de actividades ilegais).

Gustavo Petro discursando a 20 julho. Uma semana depois, a policia colombiana deteve o seu filho no âmbito de uma investigação por lavagem de dinheiro. Foto AP Photo Fernando Vergara

Antes de Petro, a Colômbia tinha sido governada durante décadas por partidos liberais e conservadores que faziam parte da direita política colombiana mais alargada. Apesar dos recentes anos de progresso económico e social, a desigualdade no país andino inspirou a guerrilha e os grupos de esquerda apoiados pelo narcotráfico a tolerar a violência como um meio para o que consideram ser um fim maior.

As mensagens de campanha de Petro sobre o apoio às populações pobres e marginalizadas atraíram muitos jovens colombianos e eleitores de primeira viagem, na esperança de que ele fosse um passo em direção à mudança. A realidade atual é sombria. As reformas de Petro estagnaram no Congresso e o seu índice de desaprovação subiu de 20% para 61% num ano (de acordo com uma sondagem recente realizada em cinco grandes cidades), uma presidência continuamente sobrecarregada com manifestações de rua em massa. Petro respondeu organizando as suas próprias manifestações, insistindo que o povo colombiano está na verdade a seu favor.

Protestos contra as reformas do governo do Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em Bogotá, a 20 de junho de 2023. Foto AP Photo Fernando Vergara

Mas e os jovens colombianos que, como eu, estão preocupados com o rumo que Petro está a dar ao país?

Ivan Oros, 28 anos, votou em Petro em 2022 porque "inicialmente gostei da ideia de mudança", disse-me ele. Um ano depois, não tem tanta certeza de que o presidente tenha cumprido as suas promessas de campanha.

Da sua cidade natal, La primavera, Ivan mostrou-me através de um vídeo do WhatsApp a paisagem densamente florestada da sua região, Vichada, na fronteira oriental com a Venezuela.

Nesta área conhecida pelo intenso narcotráfico, os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) controlavam historicamente a maior parte da economia, da fronteira e das selvas. Até anos recentes - quando um período de relativa paz e estabilidade resultou de presidentes de linha dura que se recusaram a negociar com criminosos - o Estado de direito era uma mera fantasia. Ivan diz que a violência está agora a ressurgir, apesar da promessa de Petro de "Paz Total" entre as forças armadas colombianas e as guerrilhas apoiadas pelos narcotraficantes.

O pai de Ivan era agricultor e a mãe trabalha "em qualquer emprego que consegue encontrar". Desde muito novo, Ivan sabia que queria ir para a universidade. Teve de estudar muito para ganhar uma bolsa de estudo - ao abrigo de um programa criado anteriormente durante a administração de Juan Manuel Santos - para a Universidade de Pamplona, uma universidade pública com 30 mil estudantes, a 34 horas de autocarro da casa de Ivan. Ele estuda Comunicação Social.

Veteranos militares protestam contra as reformas do governo do Presidente Gustavo Petro na Praça Bolivar, em Bogotá, Colômbia, a 19 de julho 2023. Foto AP Photo Fernando Vergara

Ivan diz que foi atraído por Petro porque "ele sempre teve uma mensagem sobre a geração de educação gratuita de qualidade para os jovens. Acredito que se educarmos os jovens, educamos um país e depois podemos fazer muitas coisas boas".

Pouco mais de um ano depois de a Colômbia ter eleito o seu primeiro presidente de esquerda - Gustavo Petro - a promessa do antigo rebelde e senador de longa data de transformar um dos países mais desiguais da América Latina está a falhar". Kristina Foltz

Quando mencionei que a educação na Colômbia já era gratuita antes de Petro, ele admitiu: "É verdade, nos últimos dois anos, o programa 'Matricula Cero' do ex-presidente Ivan Duque começou". Embora estes programas já existissem, Ivan esperava que o novo presidente encorajasse de alguma forma os jovens de zonas rurais como a sua a tirar partido deles.

No mês passado, Petro ratificou e assumiu os créditos pelo programa "Matricula Cero" de Duque de 2021, que, até 2022, oferecia educação gratuita sem restrições a todos os colombianos de classe baixa e média.

No entanto, um porta-voz da Organização Colombiana de Estudantes disse ao jornal El Tiempo que a nova versão da lei vai, na verdade, aumentar as barreiras ao acesso, limitando-o aos estudantes registados no SISBEN, um sistema de classificação que exige o registo antes de receber benefícios sociais.

Agora, Ivan diz que está indeciso sobre Petro depois do escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo o seu filho, Nicolas - que ele chamou de "extremamente mau".

De volta a Bogotá, encontrei Ariel Ricardo Armel, 29 anos, no pátio de um café em Juan Valdez. Ele teme que as reformas de Petro "transformem a Colômbia numa Venezuela". Ariel acredita que Petro está a seguir um manual autocrático semelhante ao de Hugo Chávez. O falecido presidente venezuelano assumiu o poder em 1998, fez promessas aos pobres, nacionalizou os programas de saúde e pensão e mudou a constituição para expandir os poderes presidenciais. O seu sucessor, o presidente Nicolas Maduro, deu continuidade às políticas do chavismo que destruíram a economia venezuelana.

Nicolas Maduro, Presidente da Venezuela, no Palácio Presidencial de Miraflores em Caracas, a 16 de agosto de 2023. Foto AP Photo Ariana Cubillos

"A reforma da saúde de Petro destruiria anos de progresso", disse-me Ariel. A reforma proposta nacionalizaria o sistema de saúde da Colômbia, desmantelando o sistema público/privado existente e colocando-o sob controlo presidencial. O sistema de saúde da Colômbia já está entre os melhores e mais equitativos do mundo. A OMS classificou-o em 22º lugar entre 191 países desenvolvidos. (Para comparação, os EUA ficaram em 39º lugar; Portugal ficou em 12º).

Em junho, Ariel e quatro amigos criaram o grupo "Marcha da Maioria" no WhatsApp. Eu estava incluído no grupo e testemunhei a explosão do movimento em poucas semanas, no WhatsApp, Twitter, Instagram e, mais tarde, nos meios de comunicação social. A 19 de junho, segundo estimativas da polícia, 92 mil colombianos saíram às ruas em 20 cidades e oito cidades estrangeiras para marchar contra as reformas do presidente. (Ariel e muitos outros acreditam que o número está mais próximo de 150 mil; a Plaza Bolivar, que facilmente comporta 45 mil, estava lotada).

Para Ariel, os sinais de que Petro é um aspirante a ditador são claros. "O tema da intimidação da imprensa é muito forte", disse ele, apontando para relatórios que ligam a campanha de Petro a "bots em meios como o Twitter, para ameaçar e deslegitimar a imprensa colombiana que Petro afirma ser propriedade de elites corruptas e narcotraficantes". (O diretor de campanha de Petro negou ligações às contas falsas).

Kristina Foltz

Armando Duarte Galan, um dos cinco membros originais da Marcha para a Maioria, explicou-mo da seguinte forma: "Penso que a narrativa deve mudar em torno da governabilidade de Petro e da legitimidade da sua presidência. As acusações que devem ser feitas contra este presidente são muito graves. As pessoas querem ser responsabilizadas".

Se a democracia de um país depende do seu povo, o coração da Colômbia continua a pulsar vigorosamente. A oposição no Congresso e as vozes apaixonadas da juventude colombiana indicam a sua esperança num futuro melhor. Esperamos que prevaleça antes que seja tarde demais.