Temperaturas recorde provocam incêndios florestais na Colômbia

Pelo menos quatro incêndios florestais deflagraram na terça-feira em várias regiões colombianas, numa altura em que o país vive uma onda de calor devido ao fenómeno El Niño, indicaram as autoridades.

"Os nossos registos nacionais de monitorização da temperatura mostram níveis recorde. As alterações climáticas são uma realidade no nosso país. Temos de agir agora", alertou na rede social X a diretora do Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM) colombiano, Ghisliane Echeverry.

Nove municípios do norte, centro e leste do país registaram, na terça-feira, temperaturas recorde de até 40,4° graus Celsius, de acordo com o instituto.

A Defesa Civil da Colômbia contabilizou "seis incêndios em todo o país, três deles ativos", um na capital, Bogotá, e dois no departamento de Vichada (leste), na fronteira com a Venezuela.

Um quarto está a consumir o Paramo de Santurban, um ecossistema fundamental para o ciclo da água no departamento de Santander (este), informou o Ministério do Ambiente na rede social X.

Na capital, a cordilheira que faz fronteira com a cidade a leste está a arder desde segunda-feira, provocando uma coluna de fumo.

"Os ventos (...) espalharam o fogo para uma área maior, cerca de 12 hectares", disse, no final desse dia, o presidente da Câmara de Bogotá, Carlos Fernando Galan.

O Ministério do Ambiente alertou para uma "deterioração significativa" da qualidade do ar nesta cidade de cerca de oito milhões de habitantes.

Nos últimos meses, a Colômbia teve de enfrentar uma onda de graves incêndios florestais causados pelas altas temperaturas e pela seca, resultantes do fenómeno climático El Niño.

Em 10 de janeiro, o Presidente colombiano, Gustavo Petro, avisou que o país estava em "alerta vermelho" para o que "poderá ser o ano mais quente da história da humanidade".

De acordo com dados oficiais, entre 03 de novembro e 20 de janeiro, registaram-se pelo menos 237 incêndios no país, mais de 50 só este ano.

O IDEAM colocou 883 dos 1.101 municípios da Colômbia em alerta de incêndio e mais de metade (582) em alerta vermelho.