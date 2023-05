Quatro crianças encontradas vivas depois de queda de avioneta na Amazónia colombiana. Estavam desaparecidas há 17 dias

Quatro crianças encontradas vivas depois da queda de uma avioneta na Amazónia colombiana. Estavam desaparecidas há 17 dias, avança a AFP que cita o presidente colombiano Gustavo Petro.

"Após árduos esforços de busca por parte das nossas forças militares, encontrámos com vida as quatro crianças que tinham desaparecido no acidente de avião em Guaviare. Uma alegria para o país", escreveu Gustavo Petro no Twitter.

Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fueras Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2023

A avioneta Cessna U206G caiu no dia 1 de maio com sete pessoas a bordo, entre as quais um bebé de 11 meses e três crianças de 4, 9 e 13 anos.

Tras la intensa búsqueda con nuestro canino Wilson fue hallado un tetero, que pertenecería al bebé de 11 meses que viajaba a bordo de la aeronave, motivo que anima a nuestros comandos para continuar con esta labor y localizarlos. (2) pic.twitter.com/zdIACIQ2TV — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 15, 2023

Segundo a CNN Colombia, três adultos perderam a vida no acidente. Junto da avioneta, que foi encontrada esta terça-feira no município de Solano, no departamento de Caquetá, foram encontrados os restos mortais de um adulto, avança a Noticias Caracol. Em declarações à rádio colombiana, o coordenador operacional da Defesa Civil, Germán Camargo, revelou que os outros dois corpos foram encontrados junto do ponto de impacto.

Uma das vítimas mortais era o piloto da aeronave, identificado como Hernando Murcia, de 55 anos, que tinha mais de 30 anos de experiência.

#EsNoticia| Tras arduas labores de búsqueda junto a los organismos de socorro en las últimas horas logramos localizar la aeronave Cessna 206 en área rural de #Caquetá, en su interior fue hallado un cuerpo sin vida, el cual deberá ser identificado por las autoridades competentes. pic.twitter.com/BvvSgCuHOu — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 16, 2023

Ao longo de mais de 15 dias, meios da Força Aérea, das Forças Militares, da Defesa Civil, da Aeronáutica Civil e até mesmo da empresa proprietária do avião, trabalharam na densa floresta Amazónica para tentarem encontrar as crianças.

De acordo com o responsável, na segunda-feira, as equipas encontraram um biberão e alguma fruta mastigada perto do avião, o que deu ânimo às equipas. No Twitter das Forças Militares, esta quarta-feira o cão Ulisses encontrou o refúgio improvisado das crianças. Cerca de quatro horas depois, o presidente colombiano anunciava que as crianças tinham sido encontradas com vida, apesar de terem passado 17 dias numa zona de floresta densa, húmida e de difícil acesso.

#LoÚltimo | Gracias a la orientación de nuestro canino Ulises, las Fuerzas Especiales encontraron un refugio improvisado y elementos que darían indicios del rastro de los menores desparecidos tras el accidente de la aeronave Cessna 206. pic.twitter.com/dxTPbZqkPA — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 17, 2023

Desconhece-se, no entanto, qual o estado de saúde das crianças.

O acidente aconteceu quando a avioneta fazia a ligação entre Araracuara-San José del Guaviare. As causas do acidente estão a ser investigadas.

"A Aeronáutica Civil informa que hoje, segunda-feira, 1 de maio de 2023, uma aeronave do tipo C206 com a matrícula HK 2803 que fazia a rota Araracuara - San José del Guaviare, com 7 ocupantes, declarou emergência às 7:34, aparentemente devido a uma falha no motor", lê-se no comunicado da Aerocivil citado pela Noticias Caracol.