Gustavo Petro, presidente da Colombia, ordenou a retirada "preventiva" de 2.500 pessoas da zona do vulcão Nevado del Ruiz.

O presidente reuniu-se com as autoridades para analisar a situação e decidir as medidas adequadas. Entretanto, Petro garante que “o governo está a acompanhar a situação de perto e a articular todas as capacidades”.

Le hemos pedido a los Consejos de Riesgos Departamentales que aceleren la evacuación preventiva de 2.500 familias que están en alto riesgo por la contingencia del Nevado del Ruiz. El gobierno está atendiendo la situación de primera mano y articulando todas las capacidades. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 5, 2023

#AEstaHora | Dir. (e) @UNGRD, @velascoluisf, lidera 3er Puesto de Mando Unificado (#PMU) Nacional, con el fin de hacer seguimiento a la actividad del #VolcánNevadoDelRuiz y coordinar acciones para proteger la vida de las comunidades de su zona de influencia. #VolcánEnAlerta 🏔 pic.twitter.com/RKsXXHm4UM — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) April 5, 2023

Cerca de 40 famílias que vivem nas encostas superiores do vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, já tinham sido retiradas após o aumento da atividade sísmica, nos últimos dias. As escolas da região passaram a dar aulas online e o parque natural de Los Nevados fechou as portas aos turistas.

A atividade sísmida começou a aumentar a 24 de março. Os geólogos dizem ter registrado milhares de tremores diários, um número sem precedentes desde que começaram a monitorizar a atividade do vulcão. Na segunda-feira, o Serviço Geológico da Colômbia (SGC) elevou o nível de alerta de amarelo para laranja, avisando que uma erupção maior do que qualquer outra nos últimos 10 anos poderia ocorrer nos próximos dias ou semanas.

No último boletim emitido pelo SGC, esta quarta-feira, informava-se que nas primeiras horas do dia foram registados mais de 2.600 terremotos, ainda que de baixa magnitude. O SGC esclareceu que caso haja uma aceleração dos processos e uma erupção esteja iminente, o nível passaria para vermelho. Neste momento, no entanto, as autoridades apelam à calma da comunidade.

¡Importante! Mantengamos la calma y permanezcamos atentos a la información divulgada a través de medios oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la @UNGRD y autoridades locales en caso de emergencia volcánica.



👩🏻‍💻Conoce más en: https://t.co/ildrB8iLpt pic.twitter.com/7Zu5MPb1AK — dnp_colombia (@DNP_Colombia) April 5, 2023

O vulcão tem quase 5.400 metros de altitude e é um dos muitos no "Cinturão de Fogo" do Pacífico.

Em 1985, uma poderosa erupção do vulcão provocou deslizamentos de terra que fizeram submergir a cidade de Armero. Cerca de 25 mil pessoas morreram.