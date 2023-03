Um comboio da CP com destino a Sintra ficou esta noite retido entre as estações de Sete Rios e Benfica depois de ter sido "acionado travão mecânico (...) devido à superlotação", explicou Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Algumas das pessoas que estavam no interior do comboio começaram a sentir-se mal e a necessitar de ajuda médica. Foi então que foi acionado o travão de emergência que faz com que o comboio pare de imediato.

A CNN Portugal recebeu várias denúncias e falou com uma pessoa que se encontrava numa das carruagens. "Estava completamente cheio... não cabiam mais pessoas lá dentro", contou.

Quando o comboio parou, disse-nos esta testemunha, "ouviram-se vários gritos, as pessoas não conseguiam respirar e começaram a tentar abrir as portas e a partir as janelas".

"O maquinista disse apenas [através do intercomunicador] "atenção, atenção", pelo menos duas vezes. Mas não disse mais nada... não houve mais conversa nenhuma."

À CNN Portugal, o Cometlis disse, pouco antes das 21:00, que a "circulação encontra-se cortada em ambos os sentidos" e que os passageiros estavam a sair do comboio "pela linha em direcção à estação CP de Benfica, onde foi criado um corredor de segurança para o efeito". Entretanto, a circulação já terá sido restabelecida.

No entanto, antes da PSP chegar ao local, os passageiros já tinham conseguido abrir algumas portas e caminharam pela linha pelo próprio pé. Todo este aparato durou cerca de duas horas, relatou-nos a mesma testemunha.

Pessoas a andar a pé na LINHA de comboio de Sintra, porque o comboio estava tão lutado que tiverem de acionar o travão de emergência.



Vamos continuar a dizer que os transportes públicos em Portugal são "muito bons e seguros" até quando? — Miguel (@mpereira2499) March 1, 2023

Foram deslocados meios de socorro para o local. Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa referiu à Lusa que estava no local com oito operacionais, apoiados por duas viaturas.

A CP encontra-se esta quarta-feira a cumprir mais um dia de greve. Foram suprimidos centenas de comboio e, por essa razão, os poucos que circulam estão quase sempre sobrelotados. Nas redes sociais estão a ser partilhados vídeos de como os comboios costumam estar.

Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até quinta-feira, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).

A greve foi convocada pelo SINFA, Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), Associação Sindical Independente dos Ferroviários de Carreira Comercial (ASSIFECO), Federação Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), Serviços Técnicos Ferroviários (STF), STMEFE - Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (STMEFE), Sinafe - Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTF) e Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).