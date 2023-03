O alerta foi dado por volta das 20:30, mas segundo testemunhas ouvidas pela CNN Portugal, a agitação no interior de um comboio da CP começou já passava das 19:45, quando este partiu da Estação do Oriente, em Lisboa. Em mais um dia de greve, o terceiro de quatro, foram suprimidos mais de 740 comboios. Por isso, os poucos que circulam estão quase sempre sobrelotados e, em alguns casos, as portas mal fecham. Como se pode verificar nestas imagens publicadas nas redes sociais.

Com excesso de pessoas no interior, muitas vezes o ar condicionado não está ligado e janelas nem vê-las. Ou seja, torna-se muito difícil respirar. Foi isso mesmo que gerou o pânico esta quarta-feira no interior de um comboio da CP em hora de ponta.

Algumas das pessoas que estavam no interior das carruagens começaram a sentir-se mal e a necessitar de ajuda médica. Foi então que foi acionado o travão de emergência que faz com que o comboio pare de imediato. Todas as pessoas ficaram retidas no interior do comboio, no meio da linha entre as estações de Sete Rios e Benfica.

A CNN Portugal recebeu várias denúncias e falou com uma pessoa que se encontrava numa das carruagens. "Estava completamente cheio... não cabiam mais pessoas lá dentro", contou

Quando o comboio parou, disse-nos esta testemunha, "ouviram-se vários gritos, as pessoas não conseguiam respirar e começaram a tentar abrir as portas e a partir os vidros para circular ar".

Durante todo o tempo em que permaneceram lá dentro, conta-nos esta testemunha, "o maquinista disse apenas [através do intercomunicador] 'atenção, atenção', pelo menos duas vezes. Mas não disse mais nada... não houve mais conversa nenhuma". Este aviso gerou ainda mais pânico entre os passageiros que não sabiam o que se estava a passar: se uma avaria, se um incêndio, ou qualquer outro problema. A única coisa que sabiam é que estavam fechados dentro de um comboio algures na linha de Sintra.

Entretanto, antes da PSP chegar ao local, os passageiros já tinham conseguido abrir algumas portas e caminharam pela linha, alguns até à estação de Benfica, que era a mais próxima, outros saltaram mesmo a vedação para o lado da estrada.

À CNN Portugal, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) disse, pouco antes das 21:00, que a "circulação encontra-se cortada em ambos os sentidos" e que os passageiros estavam a sair do comboio "pela linha em direcção à estação CP de Benfica, onde foi criado um corredor de segurança para o efeito". Entretanto, por volta das 21:30 a circulação já tinha sido restabelecida.

Pessoas a andar a pé na LINHA de comboio de Sintra, porque o comboio estava tão lutado que tiverem de acionar o travão de emergência.



Vamos continuar a dizer que os transportes públicos em Portugal são "muito bons e seguros" até quando? — Miguel (@mpereira2499) March 1, 2023

Foram deslocados meios de socorro para o local. Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa referiu à Lusa que estava no local com oito operacionais, apoiados por duas viaturas.

Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até quinta-feira, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP). A CNN Portugal contactou a CP sobre este incidente, mas não obteve qualquer resposta.

A greve foi convocada pelo SINFA, Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), Associação Sindical Independente dos Ferroviários de Carreira Comercial (ASSIFECO), Federação Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), Serviços Técnicos Ferroviários (STF), STMEFE - Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (STMEFE), Sinafe - Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTF) e Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).