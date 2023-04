Um carro foi este domingo abalroado por um comboio na Linha do Minho, mais concretamente no apeadeiro de S. Pedro da Torre, em Valença.

Segundo a CNN Portugal apurou junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, do incidente resultou um ferido ligeiro, um homem de 60 anos, que teve de ser desencarcerado da viatura. De acordo com a mesma fonte, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Viana do Castelo.

A circulação na Linha do Minho está ainda cortada devido a este incidente. No local, encontram-se onze operacionais, entre membros da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Valença.